Jucătorii care l-au dezamăgit cel mai mult pe Sorin Cârțu la Turcia – România 1-0: „Mai mult s-au ascuns”

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a făcut o analiză amplă asupra meciului Turcia – România 1-0. În primul rând, fostul mare fotbalist s-a declarat dezamăgit de modul în care s-au prezentat la această partidă cei trei mijlocași incluși de Mircea Lucescu în primul 11. Este vorba despre Răzvan Marin, Vlad Dragomir și Ianis Hagi. În viziunea sa, ei nu s-au mișcat suficient de mult pe faza de construcție, astfel încât să le ofere coechipierilor lor soluții bune de pasare.

Ce jucători a criticat Sorin Cârțu după Turcia – România 1-0

Astfel, după cum a subliniat cu această ocazie președintele de onoare de la Universitatea Craiova, Daniel Bîrligea, unicul atacant introdus de selecționer în primul 11, a fost de fiecare dată izolat între fundașii centrali adverși și deci nu a avut cum să pună probleme în ofensivă. De asemenea, Cârțu a mai punctat și că România a reușit într-o anumită măsură să blocheze jocul turcilor, dar, din păcate, această chestiune s-a dovedit în cele din urmă în zadar, din simplul motiv că nu a existat mai mult curaj atunci când s-a recuperat mingea.

ADVERTISEMENT

„Sunt așa dezamăgit de ce s-a întâmplat. Turcia era favorită. Mă așteptam la o altfel de prestație din partea noastră, în special în momentul în care aveam balonul. Noi am încercat de foarte multe ori să dezvoltăm jocul de la portar, dar niciodată nu am reușit mai mult decât să ducem mingea la un fundaș central, care să dea o minge lungă către Bîrligea. El a fost foarte izolat. Trebuie să intri în joc, iar mijlocașii să aibă o prestație bună. Mă refer și la Răzvan Marin, și la Dragomir, și la Hagi, mai mult s-au ascuns. Atunci, sigur că nu ai ce să oferi către cei din față. Acolo am văzut un minus mare pentru noi. I-a și schimbat nea Mircea, nu au ieșit cu nimic în evidență în dezvoltarea jocului.

Cât de cât i-am prins și le-am blocat atuurile, dar prestația noastră nu a fost ceea ce trebuia să arătăm. Iar golul a venit dintr-o poziționare greșită: conform teoriei, așezarea cu patru implică faptul că, atunci când mingea se află în zona în care este Arda, fundașul dreapta, Rațiu, trebuie să fie mai aproape de fundașii centrali. Astfel, nu s-ar fi întâmplat niciodată asta. Tu, ca fundaș dreapta, trebuie să acoperi zona, să fii mai aproape de bară, în așa fel încât distanța dintre fundașul dreapta și stoper să fie de maximum 8-10 metri. Eu vorbesc din carte, din teorie”, la

ADVERTISEMENT

Ce a spus Sorin Cârțu despre jocul lui Nicușor Bancu de la Istanbul

De asemenea, cu aceeași ocazie, fostul mare fotbalist și antrenor de la Universitatea Craiova a ținut să laude : „Îl apreciez foarte mult pe Rațiu, dar trebuie să se adapteze la ceea ce îi cere antrenorul. A jucat bine Bancu, poate mai puțin ofensiv. Dar, având în vedere ce adversari a avut, era foarte greu să riște anumite acțiuni. A avut o fază bună când i-a pasat lui Hagi și am avut o ocazie de gol. Din păcate, au fost prea puține”.