Jucătorii celor de la UTA Arad, în extaz după victorie: ”Pentru noi e un rezultat enorm”

UTA Arad s-a impus cu 1-0 pe terenul campioanei României. Unicul gol al confruntării a fost înscris de Ioan Hora în minutul 75 al meciului. ”Pentru noi e un rezultat enorm. Am reușit să învingem campioana” , a spus omul care a adus victoria.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ioan Hora este de părere că pauza de două săptămâni prilejuită de jocurile echipelor naționale i-a ajutat pe arădeni să obțină toate cele trei puncte.

”E ceva extraordinar. Dar cred că cele două săptămâni în care ne-am pregătit foarte bine au dat roade până la urmă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Victoria asta ne dă un moral foarte bun”

E important acuma ce culori apăr. Mă bucur în primul rând că am reușit să câștigăm, să luăm cele trei puncte pentru că vedeți cum e clasamentul se strânge și noi aveam nevoie de puncte. Pentru că nu suntem încă constanți în a câștiga puncte și victoria asta ne dă un moral foarte bun.

Aș fi dat mâna și aș fi zis hai să tragem linie dacă mi-ar fi spus cineva că o să fim pe locul 5. E o performanță ce am reușit până acuma. Sper să continuăm pe aceeași linie și să reușim să ne menținem cât mai sus posibil”, a declarat Ioan Hora.

ADVERTISEMENT

Antrenorul celor de la UTA Arad a crezut că echipa sa ar putea să se impună pe terenul campioanei României chiar dacă mulți nu le dădeau șanse. UTA a reușit să treacă peste problemele defensive pe care le-a avut în jocul cu Gaz Metan Mediaș.

”Am reușit să-i fac pe băieți să creadă că putem să câștigăm”

”Noi am crezut în potențialul nostru chiar dacă așa cum spuneați și dumneavoastră foarte multă lume nu se aștepta ca noi să câștigăm aici. Cei mai optimiști suporteri sperau într-un punct. Iată că am reușit să le obținem pe toate trei și este adevărat am lucrat foarte mult în ultima perioadă să remediem problemele defensive pe care le-am întâmpinat în ultima etapă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mă bucur că în mare parte am reuși chiar dacă în prima repriză am mai avut anumite momente de vulnerabilitate. Ce e foarte important pentru mine este că la pauză am reușit să-i fac pe băieți să creadă că putem să câștigăm. Nu le-am spus că trebuie să ne mulțumim cu puțin trebuie să credem că suntem la același nivel cu CFR. E adevărat că a trebuit să știm să luptăm cu armele noastre. Și mă bucur că până la urmă am reușit să îndreptăm punctele către noi.

E adevărat suporterii tot timpul sunt pretențioși. Ideea este că noi încercăm să luăm meciurile așa cum vin. Acuma trebuie să sărbătorim pentru că merităm. Avem o zi liberă după care de marți începem să pregătim foarte serios meciul de Cupă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Este o competiție care pentru mine, cel puțin, este extrem de importantă și îmi doresc foarte mult să avansăm, să ne calificăm pentru turul următor. După care să ne concentrăm și pe următoarea etapă. E adevărat că lumea așteaptă de la noi. Și noi ne dorim să fim cât se poate de sus, dar avem un drum lung până când să ajungem la consistența necesară ca să emitem pretenții pentru partea superioară a clasamentului”, a spus László Balint.

După acest joc, CFR Cluj se află pe locul trei al clasamentului, cu 21 de puncte. De partea cealaltă, UTA Arad este pe poziția a cincea, cu 17 puncte. Dan Petrescu nu a putut conta pe șapte jucători.