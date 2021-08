CFR Cluj a suferit cea mai dură înfrângere din mandatul lui Marius Şumudică pe terenul Stelei Roşii, 0-4, şi şansele de calificare în grupele Europa League sunt, practic, egale cu zero în acest moment.

Situaţia din vestiarul ardelenilor nu este deloc bună, jucătorii cu greutate fiind nemulţumiţi de ceea ce declară antrenorul la conferinţele de presă, aruncând vina pe echipă, de fiecare dată.

FANATIK şi formaţia campioană stă pe un butoi cu pulbere. a venit ulterior cu noi detalii despre scandalul din vestiarul campioanei.

Jucătorii CFR-ului au scandat la duşuri împotriva antrenorului: „La revedere, Şumi!“

Dacă Şumudică tuna şi fulgera la conferinţa de presă, alta era atmosfera în vestiarul echipei. scrie că în timp ce antrenorul răspundea jurnaliştilor, trei dintre veteranii echipei îi urau „La revedere, Şumi, la revedere!“.

Căpitanul Mario Camora, Ciprian Deac şi Ovidiu Hoban sunt cei trei care scandau „La revedere, Şumi!“, trei dintre veterani şi oameni cu un cuvânt greu atât în faţa vestiarului, cât şi a conducerii.

Informaţia ar fi ajuns şi la urechile antrenorului, care a cerut excluderea lor din lot. Mai mult, a ameninţat cu plecarea dacă nu i se îndeplineşte această doleanţă.

Greii vestiarului au rupt legătura cu Şumudică: „E vrăjeală multă la el. Nu are consistenţă ca antrenor“

„Nu e corect ce face! Nu așa se rezolvă problemele din jocul echipei. Într-adevăr, Șumudică e un bun motivator, părea destul de abil în relația cu vestiarul, dar ultimele sale declarații ne fac să credem altceva. Doar noi suntem vinovați, el nu poate antrena greșeli, așa spunea!

Păi el face primul 11. El alege jucătorii. El trebuie să simtă cine e cel mai în formă, cine e cel mai pregătit să joace. Sincer, e vrăjeală multă la Șumudică și, ceea ce este cel mai important, nu are consistență ca antrenor! Pe parte fizică suntem la pământ”, au spus greii vestiarului pentru FANATIK.

Şumudică a pus tunurile pe jucători

Iar afirmaţiile jucătorilor sunt susţinute de inclusiv de ceea ce a spus antrenorul la conferinţa de presă ulterioară umilinţei cu Steaua Roşie.

„Să-și asume fiecare ce greșește. Când am jucat cu 3 fundași centrali, m-a terminat o țară întreagă. Acum am jucat sistemul în care ei se simt cel mai bine și ce să fac, tot Șumudică e vinovat?

Unii cred că sunt senatori de drept, dar nu demonstrează nimic. Nu vin să-mi acuz jucătorii, dar nici nu pot să fiu oaia neagră, să mă cert cu toată lumea fiindcă Șumudică e vinovat.

N-am văzut în toată cariera mea astfel de goluri, nici când antrenam în Divizia C. Trebuie să spunem adevărul, de fiecare dată am avut tăria să recunosc când am greșit, dar de data asta cred că ar fi trebuit să fie 6-7 jucători lângă mine, aici, să vă explice ei ce s-a întâmplat.

Să intru eu pe teren? S-o aduc pe mama? A văzut și conducerea de ce am pierdut”, a răbufnit antrenorul în faţa jurnaliştilor.