Jucătorii CFR-ului, cu moralul la pământ! Acuză pregătirea fizică dezastruoasă făcută de Folha: „E la un nivel foarte jos”. Ce spun despre venirea lui Șumudică

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Primul care a discutat cu presa a fost Meriton Korenica, fotbalist care nu a dorit momentan să comenteze o eventuală plecare de la CFR Cluj. Fotbalistul recunoaște că el și coechipierii săi sunt cu moralul la pământ, dar sperie ca Marius Șumudică să reușească să pună echipa pe picioare.

Meriton Korenica nu vrea să vorbească despre plecare, însă speră ca Marius Șumudică să redreseze corabia

„Îmi pare rău pentru fani. Trebuie să schimbăm ceva. Am avut un antrenament cu Șumudică, a încercat să ne motiveze. Sper ca de mâine să reușim să schimbăm ceva. Și anul trecut am avut un astfel de moment, dar am reușit să trecem peste el.

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Nu vreau să vorbesc despre plecare, sunt concentrat pe acest club. Momentan, de aici îmi iau salariul”, a declarat Korenica. Pentru Korenica, Universitatea Craiova a oferit aproximativ 600.000 de euro, dar patronul Varga cere aproximativ 4 milioane de euro.

Damjan Djokovic e foarte supărat pe lista pregătirii fizice pe care a făcut-o Antonio Folha

spre fostul antrenor Antonio Folha, cel care a nu a făcut cum trebuie pregătirea fizică a echipei în perioada verii. Antrenorul portughez e, așadar, cel responsabil de rezultatele proaste de la CFR din această perioadă.

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Moralul e jos, dar poate fi ridicat repede. A venit Șumudică, știe să redreseze echipa repede și să o pună la punct din punct de vedere fizic și al jocului. E un antrenor care aduce energie bună.

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Probabil sunt eu subiectiv, dar e un antrenor care știe meserie. Timpul va spune ce va fi”, a declarat Djokovic. Conform Prima Sport, nu mai puțin de 14 jucători străini de la CFR Cluj au depus memorii la FIFA și pot pleca în curând de la echipă liberi de contract. Printre aceștia se numără și Djokovic.