Jucătorii CFR-ului, dezamăgiți de propria prestație: „Nu avem nicio scuză! Adversarii ne-au dominat”

Jucătorii CFR-ului s-au declarat dezamăgiți de propria prestație din partida disputată în deplasare cu Chindia Târgoviște, fiind conștienți că adversarii au fost cei care au dominat partida.

Campioana en-titre CFR Cluj s-a impus la limită cu scorul de 1-0, singurul gol al partidei a fost marcat din penalty de Alexandru Păun în minutul 52.

După această victorie clujenii rămân pe locul 2 în clasament, la un punct în spatele liderului FCSB, cu 44 de puncte acumulate în 20 de etape disputate.

Mario Camora, căpitanul lui CFR a avut un discurs rațional la finalul partidei și a recunoscut că adversarul a pus reale probleme echipei sale: “A fost un meci foarte greu, noi am așteptat să fie așa, pentru că am văzut cum joacă Chindia la analiza video. S-a văzut că adversarii au o echipă bună.

Noi nu am făcut un meci bun, e greu de explicat, am încercat să jucăm, dar n-am avut spații. Important e că am luat cele trei puncte. Aioani a făcut un meci foarte bun în poarta lor. Ăsta e programul, trebuie să ne obișnuim, azi nu a fost așa frig, cel puțin nu cum a fost la Sepsi când am jucat pe la -11 grade.

Noi nu avem scuze că se joacă din trei în trei zile, suntem obișnuiți din cupele europene. Fiecare campionat a fost din ce în ce mai greu, trebuie să ne unim, să avem foame de trofee și să ne bucurăm la final”, a declarat Mario Camora la Digisport.

Alexandru Păun realist la finalul partidei: “Singurul lucru pozitiv a fost victoria”

“Știam că ne așteaptă un meci extrem de greu, o deplasare dificilă. Singurul lucru pozitiv în această seară a fost victoria, pentru că adversarii ne-au dominat. Trebuie să analizăm bine ce s-a întâmplat, pentru că nu vrem să ne mai chinuim la meciul următor. Poate și acest program din trei în trei zile și-a spus cuvântul, dar nu e o scuză, pentru că noi din toate echipele din Liga 1 ar trebui să fim cei mai obișnuiți cu un astfel de program.”, a declarat Alexandru Păun la finalul partidei.

Fotbalistul lui CFR a menționat și cui dedică golul victoriei marcat în această seară: “Dedic golul soției mele, pentru că e însărcinată și sper să nască o fetiță sănătoasă. A doua persoană căruia îi dedic golul este lui Ciprian Deac, care sper să nu aibă o accidentare serioasă și a treia persoană este analistul nostru video care are niște probleme.

Îmi pare rău de Gîdea, pentru că și eu am fost tânăr și nu mi-ar fi plăcut să trăiesc vremurile de acum, în care să fie antrenorii obligați să mă scoată din cauza regulii. Avem niște tineri foarte talentați”

