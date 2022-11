Jucătorii CFR-ului, îngândurați după victoria cu Hermannstadt: „Parcă eram în vacanță! Am făcut multe cadouri”

Andrei Burcă a fost cel mai vocal jucător al campioanei României, fiind supărat pe greșelile personale făcute împotriva sibienilor.

Jucătorii CFR-ului, îngândurați după victoria cu Hermannstadt

au fost îngândurați după victoria obținută în duelul cu Hermannstadt, scor 3-2: „Am făcut niște cadouri pe care nu le vedeți des la noi. Parcă eram în vacanță, nu știu, dar era aproape să pierdem două puncte. Jocul trebuie să ne dea de gândit.

Mi-e ciudă că am controlat meciul și că au venit goluri pe greșelile noastre. Nu am înțeles nimic, dar sunt bucuros că am câștigat. Repet, trebuie să ne dea de gândit”.

„Când adversarul nu îți face probleme și îți dă goluri e o problemă, e normal că orice jucător se poate evidenția așa. Important e că am luat cele trei puncte”, a spus Andrei Burcă la finalul meciului.

„Echipa a arătat caracter!”

„Mă simt foarte bine, mai ales că am câștigat meciul. Am început foarte bine, am marcat un gol și am dominat meciul. Am mai marcat un gol și după am început să ne facem probleme.

Echipa a arătat caracter pentru că a reușit să treacă peste egalarea adversarului și a mai marcat încă un gol. Cred că avem o echipă bună, puternică, jucăm fotbal direct.

Ca atacant poți marca multe goluri. Dacă suntem sănătoși, atacanții noștri pot marca multe goluri. Avem un meci în minus, cred că putem să câștigăm tot și putem să urmărim primul loc”, .

„Mi-am făcut treaba, mă bucur. Indiferent dacă sunt titular sau intru în a doua repriză, treaba mea e să ajut echipa. E important să luăm fiecare meci în parte și la final să ne atingem obiectivele.

E fotbal, se întâmplă să facem și greșeli, dar e bine că am reușit să câștigăm partida”, a spus și Cephas Malele.