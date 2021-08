Jucătorii lui CFR Cluj nu iau nicio primă pentru calificarea în grupele Conference League! Miza unei „remontade” cu Steaua Roșie Belgrad. Exclusiv

CFR Cluj a fost învinsă categoric de Steaua Roșie Belgrad, 0-4, în meciul tur din play-off-ul Europa League. Partida retur este programată joi, la Cluj, de la ora 21:30.

Jucătorii CFR-ului nu iau nicio primă pentru calificarea în grupele Conference League

FANATIK a aflat că jucătorii CFR-ului și-au negociat prime de performanță doar pentru calificarea în grupele Champions League sau Europa League. Primele promise de Neluțu Varga sunt de 15.000-30.000 de euro, în funcție de negocierile pe care conducerea campioanei României le-a avut cu fiecare jucător în parte.

Având în vedere că, pentru calificarea în grupele Conference League nu există prime, jucătorii ardeleni vor trage tare pentru o „remontadă”, puțin probabilă, cu Steaua Roșie Belgrad.

Dacă va ajunge în grupele Conference League, CFR Cluj va încasa 2.940.000 de euro, o sumă puţin mai mare faţă de cea plătită de UEFA în anii anteriori pentru calificarea în grupele Europa League.

Marius Șumudică a pierdut greii vestiarului la CFR Cluj

După înfrângerea de la Belgrad, FANATIK a scris despre faptul că .

Jucătorii campioanei României nu sunt de acord cu atacurile lui Marius Șumudică, în spațiul public, la adresa lor. Iar , după înfrângerea cu Steaua Roșie, a fost „picătura care a umplut paharul”.

„Nu e corect ce face! Nu așa se rezolvă problemele din jocul echipei. Într-adevăr, Șumudică e un bun motivator, părea destul de abil în relația cu vestiarul, dar ultimele sale declarații ne fac să credem altceva. Doar noi suntem vinovați, el nu poate antrena greșeli, așa spunea!

Păi el face primul 11. El alege jucătorii. El trebuie să simtă cine e cel mai în formă, cine e cel mai pregătit să joace.

Sincer, e vrăjeală multă la Șumudică și, ceea ce este cel mai important, nu are consistență ca antrenor! Pe parte fizică suntem la pământ”, au povestit greii vestiarului, pentru FANATIK.

Declarația lui Marius Șumudică, după Steaua Roșie – CFR Cluj

„Nu mai pot să mai înghit, am înghițit destul. Nu mai pot. La Banja Luka ajung două mingi centrate în careu și luăm două goluri. Steaua Roșie ajunge de două ori în careu pe greșelile noastre și ne dau două goluri. În a doua repriză am crezut că a venit Crăciunul. Să-și asume fiecare ce greșește. Când am jucat cu 3 fundași centrali, m-a terminat o țară întreagă. Acum am jucat sistemul în care ei se simt cel mai bine și ce să fac, tot Șumudică e vinovat?

Unii cred că sunt senatori de drept, dar nu demonstrează nimic. Nu vin să-mi acuz jucătorii, dar nici nu pot să fiu oaia neagră, să mă cert cu toată lumea fiindcă Șumudică e vinovat.

N-am văzut în toată cariera mea astfel de goluri, nici când antrenam în Divizia C. Trebuie să spunem adevărul, de fiecare dată am avut tăria să recunosc când am greșit, dar de data asta cred că ar fi trebuit să fie 6-7 jucători lângă mine, aici, să vă explice ei ce s-a întâmplat. Ar trebui să le fie rușine de acest Petrila, un copil de 19 ani care și-a dorit foarte mult.

Să intru eu pe teren? S-o aduc pe mama? A văzut și conducerea de ce am pierdut”, a izbucnit Șumudică după meciul din capitala Serbiei”, a declarat Marius Șumudică, la finalul înfrângerii cu Steaua Roșie.