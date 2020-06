Jucătorii CFR-ului recunosc că nu au făcut cel mai bun meci: ”Trebuie să fim fericiți că am câștigat”

Jucătorii echipei CFR Cluj au recunoscut că nu au făcut cel mai bun meci în derby-ul cu FCSB, dar sunt fericiți că s-a impus și s-au distanțat în clasament.

”Ne-am îndeplinit obiectivul să câștigăm acest meci și să ne mărim avantajul în clasament. Însă nu s-a terminat, trebuie să rămânem cu piciorele pe pământ”, a declarat căpitanul Mario Camora.

”Nu am făcut cel mai bun joc, dar trebuie să fim fericiți că am câștigat și am început cu dreptul după această pauză. Vreau din toată inima ca Arlauskis să rămână, e un jucător important pentru noi. Pe de altă parte îmi doresc tot ce e mai bine pentru el”, a spus portughezul.

Jucătorii CFR-ului nu se gândesc la titlu după meciul cu FCSB

Mario Camora nu înțelege de ce spectatorii nu au voie la partidele din campionatul României, mai ales că a văzut că lumea are voie să meargă la concerte în aer liber.

”Nu a fost cel mai frumos meci, dar, având în vedere situaţia actuală, doar rezultatul contează. Săptămâna care vine voi lua o decizie în privinţa viitorului meu. Acum ne gândim la meciul următor, mergem pas cu pas spre titlu”, a afirmat și Giedrius Arlauskis.

CFR Cluj a învins FCSB, scor 1-0, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului campionatului intern și s-a distanțat la șapte puncte în clasament față de ”roș-albaștrii” și de Universitatea Craiova.

Partida a fost decisă de un autogol de cascadorii râsului al lui Ovidiu Popescu, găselnița lui Gigi Becali pentru postul de fundaș stânga în contextul accidentărilor lui Panțîru și Soiledis.

Mijlocașul Ionuț Vînă nu a prins decât 29 de minute în derby-ul cu CFR Cluj, iar în momentul ieșirii de pe teren i-a reproșat lui Bogdan Vintilă faptul că l-a schimbat.