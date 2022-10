Jucătorii CFR-ului, resemnați după derby-ul cu U Cluj din Cupa României Betano: „E bine că n-am pierdut!”

Ovidiu Burcă și Daniel Bîrligea au vorbit la finalul meciului, dezvăluind și că Dan Petrescu i-a certat pe jucători la pauza meciului.

Jucătorii CFR-ului, resemnați după derby-ul cu U Cluj din Cupa României Betano

au fost resemnați după remiza obținută în duelul cu Universitatea Cluj din Cupa României Betano: „Într-adevăr a fost un derby, orgoliile sunt mari. Rezultatul e meritat, chiar dacă am avut mai multe ocazii.

S-a simțit că am avut jucători care nu au mai evoluat de ceva timp, cred că meritam să câștigăm, șutul de la golul lor se ducea pe lângă”.

„Suntem bucuroși că nu am pierdut, e păcat că nu am câștigat, dar ne bucurăm că am primit ritm mulți dintre noi care nu am jucat demult.

Le mulțumim fanilor care au venit alături de noi, sectorul nostru a fost plin, ne-au încurajat tot meciul”, a spus Ovidiu Burcă la finalul meciului.

„O să fie mult mai greu în campionat!”

Daniel Bîrligea, autorul , a declarat la finalul confruntării că și-ar fi dorit mult mai mult de la această partidă și crede că meciul din campionat împotriva „șepcilor roșii” va fi mult mai dificil decât cel din cupă.

Totodată, atacantul CFR-ului a dezvăluit că Dan Petrescu a fost nervos la pauza meciului: „A fost un meci greu pentru că suntem în Cluj, dar meciul a fost în deplasare pentru noi.

A fost un derby care se aștepta demult, ne dă moral pentru duminică, dar pentru mine nu, pentru că aș fi vrut victoria”.

„În prima repriză, mister a fost supărat, că trebuia să dăm mai multe goluri. O să fie mult mai greu duminică în campionat. Încă mai avem mult de muncă”, a mai spus Daniel Bîrligea.

