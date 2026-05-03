Jucătorii cheie care o pot face pe Dinamo campioană în sezonul viitor! Ce transferuri trebuie să facă Nicolescu. Verdictul lui Giovanni Becali

Dinamo visează la calificarea în cupele europene. „Câinii roșii” au obținut o victorie importantă în ultima rundă, 3-1 cu Rapid pe Arena Națională, însă urmează un duel de foc cu liderul Universitatea Craiova. Giovanni Becali consideră că, pentru a face cu adevărat un sezon de vis, echipa din Ștefan cel Mare are nevoie de întăriri serioase.

Dinamo vrea să facă surpriza și să învingă liderul U. Craiova în Bănie

Obiectivul fixat de conducerea lui Dinamo în acest sezon a fost calificarea în preliminariile cupelor europene. În acest moment, Dinamo ocupă locul 4 în Superliga României și ar putea ajunge la barajul pentru Conference League, unde ar da peste rivalii de la FCSB. Sigur, mai sunt patru etape de jucat, iar „câinii roșii” pot urca până pe podium.

„Câinii roșii” au avut evoluții oscilante în acest play-off. În runda precedentă, formația din Ștefan cel Mare s-a impus în derby-ul cu Rapid, iar fanii speră la o victorie în Bănie, cu Universitatea Craiova.

Care sunt jucătorii indispensabili de la Dinamo. Verdictul lui Giovanni Becali

Giovanni Becali a vorbit despre sezonul celor de la Dinamo și a încercat să numească cei mai importanți jucători din lotul lui Zeljko Kopic. , întrucât încă sunt probleme pe anumite posturi.

„Mai are nevoie Dinamo de jucători, de vreo cinci titulari are nevoie. Cîrjan și Musi sunt doi jucători buni. Antrenorul a fost inspirat că i-a odihnit. Cîrjan a fost folosit în repriza a doua, venind de pe bancă. Ei tot insistă cu Mazilu. El își va reveni după perioada de pregătire din vară. Pușcaș trebuie să se roage de antrenori să se pregătească cât mai bine. Are 30 de ani. El poate da 14-15 goluri la Dinamo”, a declarat impresarul în emisiunea Giovanni Show.

