Jucătorii convocați de Adrian Iencsi pentru meciurile naționalei U20 a României cu Germania și Portugalia

Reprezentativa României U20 va juca, în luna noiembrie, două meciuri în Elite League. Selecționerul Adrian Iencsi a convocat lotul pentru partidele cu Germania și Portugalia. Pe listă se regăsesc mai mulți stranieri din vestul Europei.

Naționala U20 a României, meciuri cu Germania și Portugalia în Elite League

Naționala de juniori U20 a României a evoluat ultima dată în luna octombrie, atunci când a obținut doar un punct din cele două meciuri cu Cehia. Prima partidă s-a încheiat la egalitate, 2-2, dar

Acum urmează alte două jocuri și mai dificile, cu reprezentativele de juniori U20 ale Germaniei și Portugaliei. Primul meci se va desfășura în Spania, iar cel de-al doilea pe terenul naționalei lusitane.

, însă poate coborî pe ultima poziție, întrucât Italia are un meci mai puțin disputat. Totuși, „tricolorii” ar putea urca în ierarhie dacă vor face o figură frumoasă în cantonamentul din luna noiembrie.

Lotul ales de Adrian Iencsi

Portari: Máté Simon (FK Csíkszereda), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj);

Fundași: Alin Chinteș (Universitatea Cluj), Ionuț Cercel (FCSB), Adrian Iancu (Concordia Chiajna), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Emanuel Marincău (Mainz 05 / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Fürth / Germania);

Mijlocași: David Irimia (Metaloglobus București), David Paraschiv (Petrolul Ploiești), David Păcuraru (Concordia Chiajna), Eric Vînău (ASA Târgu Mureș), Tudor Neamțiu (Dudelange / Luxemburg), Luca Banu (Farul Constanța), Adrian Caragea (Dinamo București), Remus Guțea (FC Voluntari), Luca Băsceanu (Universitatea Craiova);

Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA Arad), Jason Kodor (Lecce / Italia).