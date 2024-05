Jucătorii Corvinului Hunedoara, în atenția cluburilor din SuperLiga: „A semnat deja cu Sepsi”. Rămâne antrenorul Florin Maxim?

Corvinul Hunedoara s-a impus în ultima manșă a Cupei României Betano, după o partidă dramatică jucată împotriva Oțelului Galați. Elevii lui Florin Maxim au câștigat la penalty-uri, .

Corvinul Hunedoara ar putea rămâne fără cei mai importanți jucători

După , jucătorii lui Florin Maxim au ajuns în atenția cluburilor din SuperLiga. Antrenorul hunedorenilor a declarat că Marius Coman a semnat deja cu Sepsi OSK, în timp ce pentru căpitanul Alexandru Neacșa există interes de la FC Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

„Noi când l-am adus pe Neacșa l-am luat de la Șelimbăr, unde nu juca, cu Coman glumeam că l-am luat din cărucior. Coman a semnat cu cei de la Sepsi, legat de Neacșa nu știm nimic”, a declarat Florin Maxim, la Digi Sport.

Florin Maxim rămâne la Corvinul Hunedoara: „Am prelungit contractul”

Tehnicianul Corvinului a anunțat că va rămâne la câștigătoarea acestei ediții a Cupei României Betano pentru următoarele trei sezoane.

ADVERTISEMENT

„Au fost discuții cu alte echipe. Acum o săptămână am prelungit contractul pe încă trei ani. Eu simt că încă mai am lucruri de făcut aici.

Mai pot evolua, îmi pot pune în aplicare ideile. Eu le dau foaia cu echipa cu 3 ore înaintea meciului”, a mai adăugat Florin Maxim.

ADVERTISEMENT

Florin Maxim nu a avut emoții la loviturile de departajare din finala Cupei României Betano

Florin Maxim nu a avut emoții că elevii săi nu vor învinge la loviturile de departajare, chiar dacă Marius Coman, golgheterul echipei, a ratat primul penalty.

„Nu mi-am zis la ratarea lui Coman că e totul sfârșit. La penalty-uri ține de fiecare jucător individual. La pauză am încercat să îi încurajez, am făcut o strategie. Nu am avut vreo strângere de inimă, putea rata oricine. Coman și Pârvulescu au fost poate cei mai buni din acest meci, și chiar ei au ratat.

ADVERTISEMENT

Pe Herghelegiu l-am băgat special pentru penalty-uri. E cel mai bun executant de penalty-uri din țară. E fantastic, e incredibil, se uita în ochii portarului și când vede centrul de greutate, îi dă în partea opusă”, a mai adăugat Florin Maxim.