Jucătorii Craiovei care l-au dezamăgit pe Marius Șumudică la returul cu KuPS Kuopio. „Nu se poate să iei goluri așa”

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Înainte să revină în Gruia, tehnicianul a stat cu ochii pe Universitatea Craiova, care s-a calificat în play-off-ul Europa League. , în retur, dar Șumudică s-a arătat nemulțumit de evoluția unora dintre fotbaliști.

Jucătorii de la Craiova cărora Marius Șumudică nu le-a dat notă de trecere

Marius Șumudică a intrat în rolul analistului la FANATIK SUPERLIGA și a pus lupa pe jucătorii Universității Craiova. Chiar dacă s-a calificat în play-off-ul Europa League, campioana României are probleme. Noul antrenor de la CFR Cluj i-a criticat în special pe fotbaliștii defensivi ai oltenilor.

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„Jocul Craiovei nu încântă în momentul de față. E sub ce a fost pe finalul sezonului trecut. Din punctul meu de vedere, ceea ce se vede foarte mult e că linia de mijloc nu mai e la fel de e la fel de laborioasă și aici mă uit la Anzor, care e într-o scădere. M-am uitat ieri la Rus. Rus are două intervenții… Pățește la fel cum a pățit cu Piteștiul când i se înmoaie picioarele și e dat la o parte. E în scădere mare. În minutul 30, el e în duel cu adversarul și i se înmoaie picioarele. Cade din picioare. Nu i se întâmpla așa ceva lui Rus. La fel s-a întâmplat în duel cu atacantul de la Pitești. Copie fidelă e acea fază.

E o echipă care la momentul ăsta e nu știu dacă stoarsă, e mult spus, dar e o echipă care are probleme de ordin fizic la dueluri. Mă uitam la Mora. Ok, a marcat acel gol, are această calitate de a împinge, dar foarte multe greșeli. Nu mai e acel Mora care a terminat anul trecut.

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Din ce văd, Anzor și Cicâldău sunt mult sub ce au fost anul trecut. În sistemul ăsta, când joci cu doi jucători cu valențe mai mult ofensive, se simte imediat. Pentru că vine mai multă presiune pe fundașii centrali. Romanchuk, la gol, nu apreciază. Lasă mingea să cadă. Iar Craiova are aceeași meteahnă, aceeași problemă. Primește gol din zona centrală, de la 16-17 metri, unde închizătorii nu ies în întâmpinare și nu pun presiune pe omul cu minge. Uitați-vă câte goluri au luat de acolo. Acolo ar trebui să fie unul din cei doi, Anzor sau Cicâldău”, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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„Nu poți începe meciurile de la 0-1”

Înaintea meciului cu Petrolul, câștiat de Craiova cu 4-0, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . Oamenii cu bani de la Craiova nu mai suporta ca echipa să ia gol în fiecare meci pe început de partidă. Acest lucru s-a întâmplat însă și în returul cu KuPS Kuopio.

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„Craiova începe foarte prost jocurile. Nu știu dacă e din punct de vedere al fricii, al indicațiilor antrenorului. Pentru că nu e normal să iei iar gol. Cu Pitești să iei gol, cu Sofia să iei gol, cu Dinamo să iei gol pe început de meci. Aici e ceva cronic. Nu mai e o întâmplare. Nu se poate! Aici trebuie să intervină cineva, liderii din teren, antrenorul. Trebuie să își facă mea culpa și să înțeleagă că nu poți începe meciul de la 0-1. Încep de la 0-1 și aleargă în disperare să întoarcă partida”, a adăugat noul antrenor de la CFR Cluj.