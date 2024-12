Universitatea Craiova . Formația antrenată de Costel Gâlcă a reușit să se impună împotriva celor de la FCSB, scor 2-0, iar Sorin Cârțu a remarcat câțiva jucători la finalul partidei.

Jucătorii Craiovei care l-au impresionat pe Sorin Cârțu în victoria cu FCSB: „Nu-i este frică de balon!”. Cine l-a dezamăgit

Deși începuse faza grupelor cu un eșec rușinos contra celor de la Metalul Buzău, care au câștigat în cele din urmă și grupa, Universitatea Craiova s-a calificat în .

ADVERTISEMENT

și s-a impus fără mari emoții pe Arena Națională, la capătul unui meci pe care campioana en-titre l-a început cu destul de mulți jucători titulari pe banca de rezerve.

Chiar dacă au intrat pe parcurs, jucătorii lui Elias Charalambous nu au reușit să revină în meci, ba chiar au mai primit un gol spre final, când Alexandru Mitriță a executat perfect o lovitură liberă.

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, din echipa lui Gâlcă și a transmis ce așteptări are de la atacanții Koljic și Lukic.

„Eu spun că e victorie meritată. Pentru ce am văzut astă seară, cum am jucat, am jucat mai bine decât FCSB și am meritat victoria. Mi-a plăcut Oshima cum a jucat, modul în care s-a mișcat, de câte ori a intrat în posesia balonului a arătat bine. Puțin la sfârșit o înnebunise cu o superficialitate în minutul 90+4, când a dat ăla peste poartă, a dat așa în scârbă.

ADVERTISEMENT

În repriza a doua am arătat bine, mai ales când FCSB-ul a băgat armele grele. Eu cred că au gândit o idee din asta de 0-0 la pauză și să forțeze apoi cu jucătorii titulari. Ai noștri au jucat bine și în prima repriză și în a doua. Până la urmă a fost o strategie proastă din partea lor, nu le-a ieșit. Ne-a ieșit nouă și asta e”, a spus Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu, încântat de cum l-a anilihat defensiva oltenilor pe Daniel Bîrligea

„În a doua repriză mi-a plăcut și cum s-a mișcat apărarea în fața lui Bîrligea. Maldonado cu Zajkov s-au mișcat mai bine în repriza a doua, în prima nu prea mi-a plăcut, a făcut niște greșeli. Bancu, Mitriță.. Nu știu dacă Oshima a fost omul meciului, dar mi-a plăcut, față de alte meciuri, acum s-a mișcat într-un anumit fel.

ADVERTISEMENT

Într-adevăr, nu îi e frică să se întâlnească cu balonul, dar l-aș vrea mai vertical. Uneori abuzează de pase în spate și în lateral. Koljic nu știu, cred că s-a accidentat. Aș fi vrut altceva și la el și la Lukic. Atacanții trebuie să fie mai responsabilizați, să intre mai mult în jocul echipei, în interesul echipei. Noi tot îi încurajăm și îi așteptăm să își revină. Cartea de vizită a atacantului este golul. Ăla e CV-ul lui. Dacă joci multe meciuri și ai goluri puține”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cartu, FURIOS pe Andrei Ivan dupa RATAREA COLOSALA din FCSB - U Craiova 0-2