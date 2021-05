Jucătorii Craiovei, distruși după Sepsi – U Craiova 2-0: „Chiar sunt blestemat și nu pot câștiga un trofeu?”

Jucătorii Craiovei sunt supărați după înfrângerea cu Sepsi, scor 0-2, iar aceștia nu înțeleg perioada slabă pe care o traversează, mai ales că în urma victoriilor cu CFR Cluj și FCSB, oltenii reveniseră în lupta la titlu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Oltenii au pierdut ultimele două partide din play-off, cu Sepsi și cu Academica Clinceni, însă oltenii au în continuare șanse la titlu, fiind la trei puncte distanță de FCSB și la cinci distanță de CFR Cluj, pe care le-a învins.

Jucătorii Craiovei speră ca de la următorul meci din play-off să își revină și să obțină o nouă victorie, care să le readucă moralul bun pe care l-au avut în urmă cu o săptămână.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorii Craiovei, supărați după Sepsi – U Craiova 2-0

Jucătorii Craiovei au fost supărați după înfrângerea suferită cu Sepsi, scor 0-1, dar speră ca de la următorul meci să obțină o nouă victorie importantă în play-off:

„Din punctul meu de vedere, nu s-a terminat! Nu trebuie să ne dăm bătuți, important e să câștigăm următorul meci. Dacă marcam prin Ivan, alta era soarta partidei și am intrat la pauză cu un deficit de un gol.

ADVERTISEMENT

Ne pare nespus de rău, trebuie să mergem mai departe. Chiar stau să mă gândesc seara ’Sunt eu blestemat și nu pot câștiga un trofeu’. Trebuie să ridicăm capul din pământ și să muncim mult mai mult”, a spus Dan Nistor la finalul partidei.

„Fotbalul e pe goluri, noi nu am marcat!”

„Trebuia să câștigăm meciul, nu am reușit, nu am jucat bine, ei au dat gol, noi nu, asta e. Fotbalul se joacă pe goluri, nu e o explicație, asta este.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu am zis niciodată că vreau să plec, am zis de doi ani care e părerea mea. Dacă cineva se oprește și nu spune ce am zis eu, iar altcineva vorbește de ce am spus eu acum doi ani, nu comentez.

Trebuie să încercăm să nu aruncăm munca de un an și să continuăm să ne batem la fiecare meci. Am jucat cu adversari diferiți, echipele ca Cluj și FCSB joacă fotbal, iar celelalte două echipe s-au apărat mai mult. Nu e o explicație neapărat!”, a declarat Mirko Pigliacelli după Sepsi – Craiova.

ADVERTISEMENT