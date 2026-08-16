Sport

Jucătorii Craiovei, felicitați ca după o victorie de fanii prezenți la Galați: „Așa vă vrem mereu! Meciul nostru e joi!”

Universitatea Craiova a fost felicitată de fani după 1-1 cu Oțelul Galați, în condițiile în care oltenii au jucat în 10 oameni din minutul 29. Ce mesaje le-au transmis suporterii înaintea meciului de joi din Europa.
Bogdan Ciutacu, Tibi Cocora
16.08.2026 | 21:46
Jucatorii Craiovei felicitati ca dupa o victorie de fanii prezenti la Galati Asa va vrem mereu Meciul nostru e joi
CORESPONDENȚĂ DIN GALAȚI
Universitatea Craiova a fost felicitată de fani după 1-1 cu Oțelul Galați, în condițiile în care oltenii au jucat în 10 oameni din minutul 29.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a plecat de la Galați cu un punct după un meci în care a fost nevoită să joace mai bine de o oră în inferioritate numerică. Eliminarea lui Alex Crețu, din minutul 29, după două cartonașe galbene, a complicat serios misiunea oltenilor, care au fost nevoiți să reziste până la final pentru a păstra rezultatul de 1-1. La final, însă, efortul jucătorilor nu a trecut neobservat. Fanii Craiovei prezenți la stadion i-au felicitat și le-au transmis că adevărata miză este meciul de joi.

Jucătorii Craiovei, felicitați de fani după 1-1 cu Oțelul: „Așa vă vrem mereu!”

Suporterii olteni aflați la Galați au apreciat atitudinea echipei după ce Universitatea Craiova a rămas în 10 oameni încă din prima repriză. În locul reproșurilor pentru punctele pierdute, jucătorii au primit încurajări și aplauze, mesajul galeriei fiind unul clar: efortul și sacrificiul din teren au fost apreciate, iar acum toată atenția se mută către partida de joi, cu Ararat-Armenia.

ADVERTISEMENT

Fanii le-au transmis fotbaliștilor că își doresc să vadă aceeași determinare și în meciurile următoare: „Așa vă vrem mereu! Meciul nostru e joi!”, a fost unul dintre mesajele adresate jucătorilor la finalul partidei.

La rândul său, Filipe Coelho s-a îndreptat după ultimul fluier către sectorul în care se aflau suporterii Craiovei. Antrenorul portughez i-a aplaudat pe fani și, în semn de respect pentru susținerea lor, a bătut palma cu ei le-a mulțumit pentru prezență.

ADVERTISEMENT
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile...
Digi24.ro
Cine sunt cele trei personalități din lume care pot călători fără pașaport. Explicațiile din spatele acestor excepții

Mesajele pozitive ale fanilor Craiovei au continuat în online după remiza de la Galați: „Faceți-ne bucuroși joi!”

Reacțiile de susținere au continuat și după meci, în mediul online. Suporterii au pus accent în special pe efortul depus de jucători și pe faptul că echipa a reușit să obțină un punct în deplasare, în condițiile în care a evoluat în inferioritate numerică.

ADVERTISEMENT
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale
Digisport.ro
Nepotul lui Mircea Rednic a murit în noaptea dinaintea nunții sale

„Felicitari pentru munca depusa. Haideti cu calificarea joi!”, a transmis un fan, mesajul surprinzând foarte bine starea de spirit din jurul echipei. Practic, remiza de la Galați nu este privită ca un capăt de drum, ci ca un rezultat peste care trebuie trecut rapid, înaintea meciului de joi.

ADVERTISEMENT

Un alt suporter a punctat simplu: „Felicitări pentru joc! Forza Știința!”, în timp ce un alt mesaj a venit în aceeași notă de susținere: „Felicitări pentru efort, băieți! Mergem înainte ca întotdeauna. Și la bine și la rău”.

Au existat și mesaje care au făcut referire directă la partida de joi: „Felicitări pentru efort, faceți-ne bucuroși joi!”. Un alt fan a sintetizat situația din teren și valoarea punctului obținut: „BRAVO, băieți, un punct câștigat în 10, în deplasare, este bun”.

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho s-a dus la galerie după Oțelul - Craiova 1-1

Reveniri de marcă la FCSB pentru meciul cu FC Botoșani. Mihai Stoica a...
Fanatik
Reveniri de marcă la FCSB pentru meciul cu FC Botoșani. Mihai Stoica a anunțat în direct: „Acum am primit lotul”
Alexandru Crețu a dezvăluit ce i-a spus Marcel Bîrsan după eliminarea din Oțelul...
Fanatik
Alexandru Crețu a dezvăluit ce i-a spus Marcel Bîrsan după eliminarea din Oțelul – Universitatea Craiova 1-1: „Nu știu ce să înțeleg!”
Daniel Oprița, cu demisia pe masă după ultima umilință! Anunț exploziv după Bacău...
Fanatik
Daniel Oprița, cu demisia pe masă după ultima umilință! Anunț exploziv după Bacău – Steaua 3-0: „Să vină alți jucători sau să plec eu!”
Tags:
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
Jovo Lukic chiar a fost acuzat de probleme cardiace! Ce ar avea atacantul...
iamsport.ro
Jovo Lukic chiar a fost acuzat de probleme cardiace! Ce ar avea atacantul de la U Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!