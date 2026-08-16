Jucătorii Craiovei, felicitați ca după o victorie de fanii prezenți la Galați: „Așa vă vrem mereu! Meciul nostru e joi!”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a plecat de la Galați cu un punct după un meci în care a fost nevoită să joace mai bine de o oră în inferioritate numerică. Eliminarea lui Alex Crețu, din minutul 29, după două cartonașe galbene, a complicat serios misiunea oltenilor, care au fost nevoiți să reziste până la final pentru a păstra rezultatul de 1-1. La final, însă, efortul jucătorilor nu a trecut neobservat. Fanii Craiovei prezenți la stadion i-au felicitat și le-au transmis că adevărata miză este meciul de joi.

Jucătorii Craiovei, felicitați de fani după 1-1 cu Oțelul: „Așa vă vrem mereu!”

Suporterii olteni aflați la Galați au apreciat atitudinea echipei după ce . În locul reproșurilor pentru punctele pierdute, jucătorii au primit încurajări și aplauze, mesajul galeriei fiind unul clar: efortul și sacrificiul din teren au fost apreciate, iar acum toată atenția se mută către partida de joi, cu Ararat-Armenia.

ADVERTISEMENT

Fanii le-au transmis fotbaliștilor că își doresc să vadă aceeași determinare și în meciurile următoare: „Așa vă vrem mereu! Meciul nostru e joi!”, a fost unul dintre mesajele adresate jucătorilor la finalul partidei.

La rândul său, Filipe Coelho s-a îndreptat după ultimul fluier către sectorul în care se aflau suporterii Craiovei. Antrenorul portughez i-a aplaudat pe fani și, în semn de respect pentru susținerea lor, a bătut palma cu ei le-a mulțumit pentru prezență.

ADVERTISEMENT

Mesajele pozitive ale fanilor Craiovei au continuat în online după remiza de la Galați: „Faceți-ne bucuroși joi!”

Reacțiile de susținere au continuat și după meci, în mediul online. Suporterii au pus accent în special pe efortul depus de jucători și pe faptul că , în condițiile în care a evoluat în inferioritate numerică.

ADVERTISEMENT

„Felicitari pentru munca depusa. Haideti cu calificarea joi!”, a transmis un fan, mesajul surprinzând foarte bine starea de spirit din jurul echipei. Practic, remiza de la Galați nu este privită ca un capăt de drum, ci ca un rezultat peste care trebuie trecut rapid, înaintea meciului de joi.

ADVERTISEMENT

Un alt suporter a punctat simplu: „Felicitări pentru joc! Forza Știința!”, în timp ce un alt mesaj a venit în aceeași notă de susținere: „Felicitări pentru efort, băieți! Mergem înainte ca întotdeauna. Și la bine și la rău”.

Au existat și mesaje care au făcut referire directă la partida de joi: „Felicitări pentru efort, faceți-ne bucuroși joi!”. Un alt fan a sintetizat situația din teren și valoarea punctului obținut: „BRAVO, băieți, un punct câștigat în 10, în deplasare, este bun”.

ADVERTISEMENT