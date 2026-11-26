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Aflat în Anglia pentru a urmări de la fața locului duelul dintre Brighton și Universitatea Craiova din Conference League, Emil Săndoi (61 de ani) a intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA și s-a arătat optimist că trupa lui Filipe Coelho va face o figură frumoasă.

Legenda Craiovei, încredere totală înaintea meciului cu Brighton

Fostul mare fundaș al Universității Craiova nu și-a ascuns entuziasmul cu privire la faptul că oltenii se pot întoarce cu puncte de la Brighton, deși este conștient de diferențele uriașe dintre cele două formații.

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”Toată lumea se gândește că e o partidă cât se poate de dificilă , la tot ce ține de fotbalul din Anglia, dar eu de mai mult timp am încredere mare în echipa Craiovei. Și am spus că și în competițiile europene va face o figură frumoasă. Nu știu exact. Eu sper și în jocul de astăzi.

E adevărat, poate ar fi avantajat o victorie pe care ar fi meritat-o Brighton în ultimul joc din Conference. Cred că ar fi fost mai, mai liniștiți din punctul ăsta de vedere, mai ales că vor avea apoi două meciuri grele în Europa, dar eu zic că se joacă până la urmă.

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Au fost importante cele două meciuri pe care le-a câștigat Craiova după egalul cu Getafe. Foarte importante au fost, pentru că îți dau o liniște, vorba aceea, te-ai dus la numărul de puncte pe care l-ai reușit în sezonul trecut de cupe europene. Să dea Dumnezeu ca echipa să poată să culeagă și în jocul de astăzi ceva, iar după aceea două jocuri în care eu cred că se joacă, rezultatul este deschis.

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Adică poate cu o primă șansă pentru Craiova în ambele partide. În prima partidă, din punct de vedere al valorii colective pe care o are echipa, iar în a doua Craiova e greu să piardă pe teren propriu. Ați văzut ce atmosferă este de fiecare dată. Bine, trebuie să ai echipă ca să ai și atmosferă și când ai rezultate ai și atmosferă pe stadion”, a declarat Săndoi, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

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Universitatea Craiova e mult schimbată în bine

Emil Săndoi a remarcat faptul că jucătorii Craiovei sunt relaxați înaintea jocului cu Brighton, iar acest lucru vine și din faptul că au o încredere mult mai mare în posibilitățile lor, lucru dat de rezultatele bune și de jocul solid.

”Este o relaxare pozitivă. Chiar dacă în sezonul trecut, în ultima partidă din Conference, atunci cu conjunctura aia defavorabilă, am rămas cu toții cu gura căscată, dar pe termen lung parcursul ăla a dat o încredere echipei, a dat un moral bun de participare și în competiția asta europeană.

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Craiova are multe atuuri în momentul de față. Nu mai e echipa aia care bâjbâie prin cupele europene. A reușit niște rezultate cu adversari medii în Europa și nu rod al unei întâmplări, pentru că sunt rezultate pozitive cu adversari din campionate catalogate ca mai bune decât al nostru. Asta îți dă o anumită încredere după ce câștigi toate trofeele puse în joc.

Craiova are o echipă solidă și vă spun și din punct de vedere al antrenorului, pentru că eu de-a lungul carierei am fost nevoit să mai joc și împotriva Craiovei. La vremea respectivă, echipa asta avea niște puncte slabe. În momentul ăsta să știți că Craiova are foarte puține puncte slabe.

Mă refer în primul rând la campionatul nostru, dar ca dovadă sunt și rezultatele pe care le obține în cupele europene. În momentul în care ai puține puncte slabe unde adversarul poate să valorifice, automat șansele tale cresc”, a spus el.

Cât va conta absența lui Al Hamlawi și ce posesie va avea Craiova

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, despre , informație oferită în exclusivitate de site-ul nostru, Săndoi consideră că Filipe Coelho are soluții pentru a-l înlocui pe golgheterul palestinian.

”Elisor a mai avut șanse, dar parcă realizările lui au fost mai mari atunci când a intrat din postura de rezervă. Depinde ce hotărăște Coelho, pentru că mai e și Nsimba. Nu știu dacă poți să te duci, chiar dacă îți dorești, să subordonezi adversarul de astăzi și să-l ții într-o presiune în jumătatea lui de teren. Nsimba e un jucător cât se poate de periculos. Depinde ce soluții alege, el știe mai bine.

(n.r. – Cum crezi că va fi cu posesia în acest meci?) Trebuie să recunoaștem, e o diferență de ritm între campionatul nostru și Premier League. Diferență foarte mare. Echipele englezești încearcă de fiecare dată să joace foarte sus, foarte agresiv. E o diferență de ritm, dar totuși Craiova nu o să stea rău.

Adică nu o să fie o diferență… Nu cred că o să fie 72-28% sau ceva de genul ăsta. Deci chiar o diferență așa de mare nu cred că o să fie. Sunt meciuri în care poate să și câștige echipa care are o treime din posesie și cea cu posesia dublă față de adversar să piardă. Ține și de strategia pe care o alegi în funcție de adversarul pe care îl întâlnești, de calitățile jucătorilor pe care îi ai tu în componență.

Aici, normal că la nivelul ăsta și nu numai la nivelul ăsta, peste tot, toată lumea se gândește, dom’le, cum să speculezi? Vorbeam puțin mai devreme de puncte slabe, cum să mă blochez acolo unde și eu sufăr în anumite momente? E logic să fie așa. Pe asta se bazează fotbalul, până la urmă”, a afirmat Emil Săndoi.

Cum vede programul Craiovei din Conference League

În momentul în care i s-a reamintit faptul că abia de acum Universitatea Craiova va întâlnii adversari mai grei în Conference League, fostul fundaș s-a arătat mulțumit că echipa și-a făcut punctele calculate până în acest moment.

”Da, așa este, dar în fotbal până la urmă totul se leagă. E adevărat că la un calcul al hârtiei adversarii pe care îi întâlnește echipa de acum încolo sunt, să zicem, peste adversarii pe care i-a întâlnit. Dar e important și cum începi o competiție, pentru că poate să te ducă elanul ăsta.

Vor fi meciuri mai grele, dar nici nu poți să știi, că poți să întâlnești niște echipe care să se deschidă, să aleagă o strategie greșită. În campionatul nostru automat toată lumea cunoaște Craiova și cunoaște și calitățile individuale ale jucătorilor și ce joacă și tot nu pot să le facă față sub nicio formă”, a precizat el, la FANATIK SUPERLIGA.

Unde a crescut cel mai mult Universitatea Craiova

Întrebat dacă să ne pregătim de sărbătoare după , Emil Săndoi a recunoscut că există o diferență de valoare și prima șansă o au englezii, dar a remarcat și creșterea fantastică avută de Universitatea Craiova în ultima perioadă.

”Nu exclud nici varianta asta. Sunt conștient și sunt realist. Nu sunt de ieri, de azi în fotbal și cred că am capacitatea de a cântări cum înclină balanța și mai ales că cunosc și jucători. Mai știu jucători și de pe la Brighton, cu toate că nu i-am studiat.

Dar am mare încredere și din punct de vedere individual în jucătorii de la Craiova și din punct de vedere colectiv pentru că respectă o strategie. Craiova este o echipă foarte ofensivă, ca dovadă și numărul de goluri pe care îl are în campionat. Dar Craiova și pe faza defensivă, în momentul în care pierde mingea, imediat se retrag într-un 5-4-1, strâng liniile, închid culoarele.

Nu numai că e o echipă cu jucători valoroși, e și o echipă lucrată. Adică jucătorii știu exact ce au de făcut în teren. Mă uitam și la meciurile care au mai fost la Craiova din competițiile astea europene. Și moralul pe care îl au jucătorii și disciplina pe care au căpătat-o de-a lungul timpului, pentru că obținând rezultate cu o anumită disciplină, nu mai trebuie tu să insiști ca antrenor de fiecare dată să fim o echipă disciplinată.

Simt și jucătorii că trebuie să facă asta și parcă le-a intrat în reflex. În afară de faptul că au niște trasee pe care le pun în valoare și își pun în valoare și calitățile jucătorilor pe care îi au, pe faza defensivă închid foarte bine. Am spus că este o diferență. E normal să fie o diferență, dar eu sunt încrezător”, a concluzionat Săndoi, la FANATIK SUPERLIGA.