Jucătorii Craiovei și-au pus obiective mari pentru următorul sezon: „Suntem aici pentru titlu!”

Ambii fotbaliști ai oltenilor își doresc să câștige toate trofeele puse în joc, pentru a-i răsplăti pe fanii care i-au încurajat de-a lungul timpului și care vor fi din nou alături de ei.

ADVERTISEMENT

David Lazar este noul portar al Craiovei și speră să se integreze cât mai bine în colectiv și să își ajute echipa să câștige cât mai multe meciuri.

Jucătorii Craiovei și-au pus obiective mari pentru următorul sezon

FANATIK, a vorbit despre dorința pe care o are să câștige titlul cu Craiova, dorind să cucerească și Supercupa României, împotriva CFR-ului:

ADVERTISEMENT

„Deja de o săptămână facem antrenamente foarte grele, foarte intense și e normală puțină oboseală. Toată lumea vrea să câștige meciul, dar azi a fost important să fim pregătiți 100% pentru campionat și Supercupă.

Mi-era dor să am alb-albastru pe mine și sper să pot să ajut mult echipa. Va fi un meci frumos cu CFR Cluj, suntem două echipe bune, cred că suntem pregătiți să jucăm finala și să o câștigăm.

ADVERTISEMENT

Noi suntem aici pentru titlu, ne gândim și la cupă, vrem să câștigăm. E un plus că vom avea suporteri în Craiova, avem nevoie de ei, va fi frumos cu ei pe stadion”.

250.000 de euro este cota de piață a lui Gustavo Vagenin, conform transfermarkt.com

ADVERTISEMENT

„Simți greutatea tricoului la Craiova!”

cum se simte la Craiova și a mărturisit că simte greutatea tricoului oltenilor: „E o senzație aparte și se simte că joc la o echipă mare și sper să o fac cât mai bine, simți greutatea tricoului.

Am avut antrenamente foarte grele, am încercat să ne facem jocul și chiar dacă nu ne-a ieșit cum am vrut noi, sperăm să aducem victorii în următoarele meciuri.

ADVERTISEMENT

Am și urmărit echipa, am văzut ce se joacă, ce se cere și încet-încet mă voi integra foarte bine în lotul lor”.

„Trebuie să fim în cea mai bună formă și să luăm trofeul. Eu zic să luăm pas cu pas și să vedem, prima dată avem Supercupa cu CFR, dar vom lupta pentru toate trofeele.

ADVERTISEMENT

Mie unul suporterii îmi dau un imbold în plus și cred că vom avea un mare avantaj. Noi să ne facem jocul nostru și vrem să fim la mâna noastră”, a mai spus noul portar al CFR-ului.