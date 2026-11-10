Jucătorii cu care pornește revoluția la FCSB. Gigi Becali: „Și lui îi fac contract”

Gigi Becali a numit jucătorii care sunt indispensabili în acest moment la FCSB. În jurul acestor jucători vrea patronul echipei să aducă alți 5-6 fotbaliști foarte buni din străinătate, pentru a fi sigur că se bate la titlu în acest sezon. Momentan, FCSB pare departe de acest obiectiv. Mențiune specială pentru tânărul Pădurariu, pe care Becali speră să ia 50 de milioane de euro.
„La ora asta, Dawa, Ngezana, Pădurariu, el îmi dă speranță, și ăla, Stoian, și mai e încă un fundaș central. Ăștia trei îmi dau speranță să pot să continui. E vorba de bani. Eu cred că pe Pădurariu trebuie să iau, în mod normal, 50 de milioane de euro.
Nu înțeleg, Gică, ia-l, bă, că nu există fundaș stânga ca el! E mai bun ca Bancu! Părerea mea e că noi nu am mai avut așa fundaș lateral de la Contra și de la Dan Petrescu. Muhar, Radunovic, Drăguș, Cisotti și atât”, și-a început discursul Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.
Patronul celor de la FCSB crede că fundașul Risto Radunovic este cel mai important fotbalist din lot în acest moment, mai ales că deseori poate să joace și la mijloc fără probleme. Astfel, Becali e convins să-i prelungească contractul lui Radunovic fără să stea pe gânduri.
„Cu alte cuvinte, mai trebuie jucători. Atacant număr 9, număr 10, că nu știu dacă e număr 10 ăsta, Drăguș. Să-i găsească post. Oricum, trebuie dublat. Număr 6, că trebuie dublat Radunovic. Dacă nu e el și se accidentează, nu mai funcționează echipa fără el. Fără Radunovic, echipa asta pur și simplu nu funcționează. Se închide cămara!
Cum iese Radunovic, cum s-a blocat mașina, gata! La ora asta, cei mai importanți jucători sunt Muhar și Radunovic, ăștia doi. Fără Muhar mai merge, fără Radunovic nu mai merge”, a completat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.