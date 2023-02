Jucătorii de la CFR Cluj știu unde au pierdut calificarea în fața lui Lazio: ”Le-am oferit prea mult respect”

Campioana României , manșa retur a play-off-ului pentru optimile de finală și a ratat calificarea după ce în tur, pe Stadio Olimpico, a fost învinsă la limită, scor 0-1, deși a jucat 75 de minute în superioritate numerică.

Jucătorii lui CFR Cluj, dezamăgiți de ratarea calificării cu Lazio

La finalul întâlnirii din Gruia cu Lazio, jucătorii lui CFR Cluj nu și-au putut ascunde mâhnirea pentru ratarea calificării, iar fundașul Andrei Burcă este de părere că totul s-a decis în prima manșă la greșeala din defensivă care le-a permis italienilor să înscrie.

”Nu știu ce să zic, poate, pentru că trebuia să fim mai curajoși în tur. Le-am oferit prea mult respect. Consider că azi am făcut o partidă bună, am avut ocaziile mai mari. Nu am reușit să le fructificăm.

Ne este ciudă, pentru că simțeam că putem mai mult, dar în același timp țin să felicit băieții. Am făcut o dublă excelentă. Ei se bat la Champions League în Italia. Cred că am ieșit cu capul sus din Europa la fel ca acum patru ani cu Sevilla.

Ne este ciudă pentru acea nesincronizare la faza fixă. În rest, nu știu dacă au avut ocazii prea mari nici pe Olimpico. Consideram că putem întoarce 1-0. Chiar și în 10 oameni am alergat toți, ne-am dăruit pe teren. Nu a fost seara noastră.

Acum suntem focusați doar pe campionat. Trebuie să fim conștienți că nu a fost o perioadă tocmai bună acolo, pentru că am avut câteva înfrângeri la rând. Dar cu această determinare, ne revenim și trebuie să luăm campionatul”, a declarat Burcă.

Camora, mulțumit de prestația ardelenilor

Căpitanul Mario Camora este convins că CFR Cluj ar fi putut scoate mai mult din această ”dublă” cu Lazio, dar în același timp a recunoscut că italienii formează o echipă extrem de puternică.

”S-a făcut un meci bun, părerea mea, echipa a avut atitudine foarte bună. Dacă dădeam gol în prima repriză, putea fi alt meci. Dar, per total, eu zic că echipa a făcut un meci bun. Noi am avut încredere până la final, am încercat toți să dam gol.

Dar să nu uităm cu cine am jucat. Eu zic că am ieșit cu capul sus și acum ne concentrăm pe campionat. E păcat, dar nu avem ce să facem. Noi, acasă, jucăm mai bine de obicei. Le mulțumim și suporterilor, a fost un stadion plin.

Ne ajută foarte mult. Păcat, echipa a dat totul. O (n.r. – meciul 100 în cupele europene), sperăm ca la anul să facem mai multe meciuri”, a spus Camora.

Manea, avertisment pentru adversarele din SuperLiga

Fundașul dreapta Cristi Manea a dezvăluit că va păstra doar părțile bune din cele două partide cu Lazio și a trimis un avertisment pentru rivalele din SuperLiga: ”La acea fază a lui Krasniqi, am văzut mingea în poartă. Era incredibil dacă marcam. Mister ne-a spus că putem face presing și că așa le putem lua mingea.

Acest meci ne-a dat speranțe pentru viitor. dacă vom juca așa și în campionat, va fi greu pentru adversarii noștri. Am rămas cu multe lucruri pozitive din acest meci, mai ales că am jucat cu o echipă foarte bună, care are în componență jucători remarcabili”.