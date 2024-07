Jucătorii de la CFR Cluj, supărați după 0-0 cu Neman Grodno: “E foarte ciudat”

Jucătorii de la CFR Cluj au fost supărați pentru că nu a fost VAR la meciul cu vicecampioana Belarusului din Conference League. , iar elevii lui Dan Petrescu așteaptă cu multă ambiție returul.

Jucătorii de la CFR Cluj, supărați că nu a fost VAR în duelul din Conference League. “E foarte ciudat”

Jucătorii de la CFR Cluj au disputat primul meci din Conference League și au fost supărați că nu a existat VAR. Ardelenii au avut o fază controversată, iar cu ajutorul arbitrajului video, decizia ar fi putut să fie în avantajul acestora.

ADVERTISEMENT

Chiar și așa, elevii lui Dan Petrescu au fost conștienți de nivelul partidei din Gruia și sunt pregătiți să câștige returul cu Neman Grodno din Belarus și să se califice mai departe.

“Doream să câștigăm acest meci. Au o echipă bună, un pic agresivă, care venea în pressing. Nu înțeleg de ce nu este VAR la aceste meciuri din Conference League. Mi se pare foarte ciudat.

ADVERTISEMENT

Nu am intrat bine și nu am făcut un meci bun, poate doar pe final. A fost 0-0, păcat că nu am câștigat. E bine că s-a terminat așa măcar și că nu am pierdut. E important.

Noi de regulă jucăm sus, facem pressing, însă azi nu știu ce s-a întâmplat. Trebuie să analizăm și să mergem acolo pentru a lua victoria și să ne calificăm”, a declarat Camora după meci.

ADVERTISEMENT

“Vom da totul pentru a reuși”

La finalul partidei din Gruia, unul dintre proaspeții jucători veniți la CFR Cluj, Meriton Korenica, a discutat despre duelul cu vicecampioana din Belarus. Kosovarul este de părere că mai departe și este mulțumit de condițiile oferite de ardeleni.

“A fost un meci bun, am avut multe șanse, dar ne concentrăm pe următorul meci. Este dificil fără VAR, dar am avut multe șanse și ăsta e fotbalul. Suntem o echipă bună și vom da totul la următorul meci.

ADVERTISEMENT

Totul e bine aici la club, voi încerca să dau totul pentru această echipă. Avem un grup puternic și putem reuși ceea ce ne propunem”, a spus Meriton Korenica la finalul meciului 3 în tricoul celor de la CFR Cluj.