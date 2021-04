Jucătorii lui CFR Cluj jubilează după victoria cu Dinamo! ”Avem moral bun pentru întâlnirea de la Craiova”

Jucătorii echipei CFR Cluj visează la locul 1 la finalul sezonului regulat, deși s-au chinuit teribil să obțină cele trei puncte în meciul cu Dinamo, din etapa a 29-a din Liga 1.

Campioana en-titre s-a impus greu cu 1-0, în ciuda faptului că bucureștenii au jucat în dubla inferioritate încă din prima repriză.

Arbitrul Marcel Bîrsan l-a eliminat ușor pe Paul Anton, după ce mijlocașul dinamovist a făcut un fault la centrul terenului. Câteva minute mai târziu, Florin Bejan a fost și el eliminat pentru cumul de cartonașe galbene.

Victoria cu Dinamo îi face pe jucătorii de la CFR Cluj să viseze

În ciuda faptului că CFR Cluj s-a chinuit pentru a obține victoria în meciul cu Dinamo, jucătorii lui Edi Iordănescu văd partea plină a paharului și sunt mulțumiți că au venit la un punct în spatele liderului FCSB.

”Ne-am chinuit, parcă am avut un deja-vu de la meciurile trecute de acasă în care nu am marcat. Cel mai important e că am reușit să marcăm și să luăm trei puncte. Îi felicit pe cei de la Dinamo, au avut spirit și și-au dat viața pe teren.

Ne-am creat multe ocazii, portarul lor a avut intervenții bune, dat tot ce contează e că am luat trei puncte, peste timp se va uita cum a fost. E bine că suntem la un punct de FCSB și avem moral bun pentru întâlnirea de la Craiova. Vrem trei puncte și sperăm să încheiem sezonul regulat pe primul loc”, a declarat Alexandru Păun.

Bîrsan, eroul meciului CFR Cluj – Dinamo

”Echipa a intrat bine pe teren, dar ne-a lipsit să băgăm mingera în poartă. Am avut ocazii multe și important e că am luat trei puncte. Dinamo a fost o echipă compactă, dar noi am meritat victoria. Suntem mai aproape de FCSB, avem un moral bun și trebuie să câștigăm la Craiova”, a spus și căpitanul Mario Camora.

Suporterii ”câinilor” din Peluza Cătălin Hîldan l-au atacat pe Marcel Bîrsan, arbitrul meciului dintre CFR Cluj și Dinamo, care i-a eliminat în prima repriză pe Paul Anton și pe Florin Bejan. De asemenea, Cătălin Hîldan Jr., nepotul ”Unicului Căpitan”, a avut un mesaj agresiv pe Facebook la adresa lui Bîrsan, pentru deciziile controversate.

Fostul mare arbitru Ion Crăciunescu a reacționat după prima repriză dintre Dinamo și CFR Cluj și consideră că Paul Anton merita al doilea cartonaș galben, însă nu a fost deloc de acord cu eliminarea lui Florin Bejan.

