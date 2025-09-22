Jucătorii de la Dinamo i-au pus gând rău Universității Craiova după 1-1 cu Farul: „Cu siguranță putem câștiga!”

Câinii roșii au făcut o primă repriză excelentă și au mers la pauză cu un avantaj de un gol, însă în partea a doua oaspeții au restabilit egalitatea. Jucătorii lui Kopic se gândesc deja la derby-ul cu Universitatea Craiova din etapa următoare.

Dinamo, doar un egal pe Arena Națională cu Farul. Ce au declarat Opruț și Cîrjan la finalul partidei

Dinamo a asediat poarta lui Buzbuchi. Milanov a înscris unicul gol al câinilor roșii, iar după pauză Farul a pus tot mai multă presiune și a reușit să egaleze prin Ramalho.

Jucătorii de la Dinamo s-au declarat dezamăgiți de rezultat, fiind convinși că se putea obține un scor mai bun. Pentru câinii roșii urmează un duel de foc cu liderul campionatului, Universitatea Craiova, iar băieții lui Kopic se gândesc la victorie.

„Păcat. Am vorbit foarte mult despre asta, voiam să urcăm pe locul 2. Dar până la urmă este un punct și mergem mai departe. Cred eu că ne-am creat ocazii, am dominat repriza. Dacă ieșeam altfel de la pauză, puteam obține mai mult.

Nu ne uităm foarte mult la ceilalți, trebuie să ne focusăm pe noi. Din păcate, în seara asta nu am profitat de șansă, dar sperăm să batem la Craiova. Suntem motivați, avem o echipă foarte bună și sper să luăm cele 3 puncte. Va fi greu fără Gnahoré, dar sperăm să luăm cele 3 puncte. Putem face un meci mare acolo. Trebuie să câștigăm să ne apropiem de ei”, a declarat Cătălin Cîrjan la flash-interviu.

„Vrem să mergem la Craiova și să obținem cele 3 puncte”

„Au fost două reprize total diferite. Am avut ocazii, dar, din păcate, nu am putut marca al doilea gol. În a doua repriză am început destul de moi, fără energie. Din păcate, nu am putut câștiga. Sunt 2 puncte pierdute, am jucat acasă. Ne doream să câștigăm.

Vrem să mergem la Craiova și să obținem cele 3 puncte. Mereu la Craiova au fost meciuri grele, acum au și meciuri în Europa. Ne așteaptă un meci greu, la fel ca toate meciurile din acest campionat. Cu siguranță putem câștiga, vrem să câștigăm”, a declarat Raul Opruț la flash-interviu.