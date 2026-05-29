Jucătorii de la FCSB au dat startul petrecerii în vestiar. Pe ce melodie au sărbătorit victoria cu Dinamo. Video

Victoria cu Dinamo, scor 2-1 după prelungiri, și calificarea în Conference League a fost sărbătorită cu mult fast de jucătorii de la FCSB. În vestiar, elevii lui Marius Baciu au petrecut pe o manea celebră interpretată de Adrian Copilul Minune.

jucătorii de la FCSB au sărbătorit pe gazon alături de suporteri. Apoi s-au retras la cabine și au continuat petrecerea.

Din vestiarul ”roș-albaștrilor” a răsunat celebra manea ”Așa sunt zilele mele”, interpretată de Adrian Copilul Minune. În prim-plan au fost Joyskim Dawa, autorul primului gol cu Dinamo, căpitanul Darius Olaru și veteranul Valentin Crețu.

Posibili adversari pentru FCSB în Conference League

Deși a avut un sezon catastrofal și a ratat play-off-ul, FCSB a reușit două victorii în barajele pentru Europa și s-a calificat în Conference League. ”Roș-albaștrii” vor intra în competiție în turul 2 preliminar și vor avea avantajul de a fi capi de serie în fiecare fază.

Există și unele variante mai dificile, precum Beitar Ierusalin şi Hapoel Tel Aviv din Israel, Vojvodina Novi Sad din Serbia, Debrecen din Ungaria sau IFK Goteborg din Suedia.

Tragerea la sorți pentru primele două tururi preliminare va avea loc pe 18 iunie. ”Roș-albaștrii” vor evolua direct în turul secund al preliminarilor Conference League, iar meciurile sunt programate pe 24 și 31 iulie.

