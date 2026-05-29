Jucătorii de la FCSB au dat startul petrecerii în vestiar. Pe ce melodie au sărbătorit victoria cu Dinamo. Video

FCSB a prins pe ultima sută de metri un loc de Conference League, după victoria cu Dinamo. Cum au petrecut în vestiar jucătorii ”roș-albaștrilor” la finalul întâlnirii.
Traian Terzian
30.05.2026 | 00:34
Jucătorii de la FCSB, petrecere de zile mari în vestiar după victoria cu Dinamo.
Victoria cu Dinamo, scor 2-1 după prelungiri, și calificarea în Conference League a fost sărbătorită cu mult fast de jucătorii de la FCSB. În vestiar, elevii lui Marius Baciu au petrecut pe o manea celebră interpretată de Adrian Copilul Minune.

Petrecere nebună în vestiarul FCSB. Ce au cântat jucătorii

După ce s-au impus în fața marii rivale și au obținut biletele pentru Conference League, jucătorii de la FCSB au sărbătorit pe gazon alături de suporteri. Apoi s-au retras la cabine și au continuat petrecerea.

Din vestiarul ”roș-albaștrilor” a răsunat celebra manea ”Așa sunt zilele mele”, interpretată de Adrian Copilul Minune. În prim-plan au fost Joyskim Dawa, autorul primului gol cu Dinamo, căpitanul Darius Olaru și veteranul Valentin Crețu.

Posibili adversari pentru FCSB în Conference League

Deși a avut un sezon catastrofal și a ratat play-off-ul, FCSB a reușit două victorii în barajele pentru Europa și s-a calificat în Conference League. ”Roș-albaștrii” vor intra în competiție în turul 2 preliminar și vor avea avantajul de a fi capi de serie în fiecare fază.

Majoritatea adversarilor pe care formația patronată de Gigi Becali îi poate întâlni la debutul european sunt accesibili. Există și unele variante mai dificile, precum Beitar Ierusalin şi Hapoel Tel Aviv din Israel, Vojvodina Novi Sad din Serbia, Debrecen din Ungaria sau IFK Goteborg din Suedia.

Tragerea la sorți pentru primele două tururi preliminare va avea loc pe 18 iunie. ”Roș-albaștrii” vor evolua direct în turul secund al preliminarilor Conference League, iar meciurile sunt programate pe 24 și 31 iulie.

Petrecere fabuloasă în vestiarul FCSB-ului

Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
