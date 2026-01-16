Sport

Jucătorii de la FCSB nu se tem de terenul de la Mioveni. Declarații în forță înainte de meciul cu FC Argeș. „La final sper să prindem play-off-ul”

FCSB debutează în 2026 cu un meci în deplasare la FC Argeș. Darius Olaru și Andrei Duarte vorbesc despre condițiile de joc, obiectivele campioanei și lupta pentru play-off în Superliga.
Alex Bodnariu
16.01.2026 | 18:20
Jucatorii de la FCSB nu se tem de terenul de la Mioveni Declaratii in forta inainte de meciul cu FC Arges La final sper sa prindem playofful
ULTIMA ORĂ
FC Argeș - FCSB, primul meci din Superliga în anul 2026. Ce spun jucătorii campioanei. Foto: SportPictures
ADVERTISEMENT

Vineri seară, FC Argeș primește vizita campioanei României, FCSB, în primul meci oficial din 2026 în Superliga României. Darius Olaru și Andrei Duarte, jucătorii roș-albaștrilor, au prefațat duelul cu gruparea piteșteană. Ambii speră să facă o figură frumoasă și să obțină cele trei puncte.

FC Argeș – FCSB, primul meci din Superliga în anul 2026. Ce spun jucătorii campioanei

Campioana României s-a pregătit în Antalya pentru restul sezonului. Jucătorii de la FCSB s-au antrenat la temperaturi optime pentru fotbal, însă la meciul cu FC Argeș condițiile de joc nu vor fi chiar atât de bune, deși terenul a fost curățat.

ADVERTISEMENT

Rămâne de văzut cum se vor adapta jucătorii lui Elias Charalambous. FCSB are nevoie de o victorie pentru a se apropia și mai mult de locurile care garantează prezența în play-off-ul Superligii României. Programul din luna ianuarie este unul extrem de complicat, cu meciuri din trei în trei zile, atât în campionat, cât și în cupele europene.

Darius Olaru nu se teme de terenul de la Mioveni. Ce a declarat căpitanul FCSB înainte de duelul cu FC Argeș

Darius Olaru, căpitanul celor de la FCSB, este extrem de optimist înaintea duelului cu FC Argeș. Mijlocașul central mizează pe buna pregătire efectuată în Antalya și speră să înceapă anul cu o victorie care ar îmbunătăți și mai mult starea de spirit din vestiar.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

„Cu siguranță vor fi probleme din acest punct de vedere. Ne-am obișnuit, o să fie terenuri dificile, mai ales în deplasare. Mi-aș dori ca fiecare teren să fie precum cel al nostru de acasă.

ADVERTISEMENT
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale:...
Digisport.ro
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș

Asta este, nu se poate, dar trebuie să dăm totul, să ne acomodăm la starea gazonului și ca, la ora meciului, să fim dispuși să dăm totul pe teren și să obținem victoria. Și ei stau foarte bine în clasament, și ei își doresc să prindă play-off-ul. Va fi un meci interesant, sper să fim pregătiți să câștigăm meciul”, a declarat Darius Olaru într-un interviu pentru sponsorul clubului.

Andre Duarte e gata de debutul la FCSB. Acest lucru ar putea întârzia!

Andrei Duarte, singurul jucător transferat de FCSB în această iarnă, își așteaptă debutul la noua echipă. Până în acest moment, fundașul portughez nu a primit cartea verde de la maghiarii de la Újpest, iar în locul său cel mai probabil va intra Dawa.

ADVERTISEMENT

„Este foarte important, pentru că este primul meci al anului. Un început bun ar duce la o a doua jumătate bună de sezon. Dacă se va întâmpla asta, cu siguranță vom lupta la campionat. Trebuie să o luăm meci cu meci. Acum urmează un meci dificil cu Argeșul. Trebuie să încercăm să câștigăm, apoi să continuăm așa, iar la final sper să prindem play-off-ul”, a precizat Andrei Duarte.

Rapid player

Al-Khaleej – Al-Okhdood 2-0, LIVE VIDEO. Partidă importantă pentru Marius Șumudică. S-a marcat...
Fanatik
Al-Khaleej – Al-Okhdood 2-0, LIVE VIDEO. Partidă importantă pentru Marius Șumudică. S-a marcat în startul părții secunde
LPF a anunțat programul etapelor 24, 25, 26 și 27 din SuperLiga. Când...
Fanatik
LPF a anunțat programul etapelor 24, 25, 26 și 27 din SuperLiga. Când se joacă Dinamo – Universitatea Craiova și Rapid – Petrolul
Contractul pentru proiectarea unei ”bijuterii” din București a fost blocat! Locația a ajuns...
Fanatik
Contractul pentru proiectarea unei ”bijuterii” din București a fost blocat! Locația a ajuns o ruină, iar autoritățile întâmpină mari piedici
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
S-a dus la hotelul lui Mitică Dragomir și a fost revoltat de ce...
iamsport.ro
S-a dus la hotelul lui Mitică Dragomir și a fost revoltat de ce a descoperit: ′Băi, la 4 stele și 1.000 de lei pe cameră?!′
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!