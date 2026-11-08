Jucătorii de la FCSB pe care Adi Ilie nu i-ar fi schimbat cu Corvinul: „Nu ai voie!”

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Schimbările făcute la FCSB în meciul cu Corvinul au stârnit noi discuții! Adrian Ilie a analizat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, deciziile luate de Laurențiu Reghecampf și a identificat trei fotbaliști pe care i-ar fi păstrat pe teren. Fostul mare internațional consideră că Drăguș, Boutoutaou și Dawa nu trebuiau înlocuiți, indiferent de nemulțumirile antrenorului. Mai mult, „Cobra” a avut și un mesaj special pentru Drăguș, căruia i-a explicat ce trebuie să schimbe în jocul său.

Adrian Ilie a numit trei jucători de la FCSB pe care nu i-ar fi schimbat în meciul cu Corvinul

continuă să provoace dezbateri. De această dată, Adrian Ilie a intervenit în discuție și a analizat schimbările din partida cu Corvinul. Prezent la FANATIK SUPERLIGA, fostul internațional român a explicat că, din punctul său de vedere, trei dintre jucătorii care au evoluat în prima repriză meritau să rămână pe teren. Este vorba despre Drăguș, Boutoutaou și Dawa, fotbaliști pe care Adrian Ilie i-a nominalizat fără ezitare.

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„Dacă vorbim iar de schimbări la FCSB… Pot să răspund și eu, da. Sunt, din punctul meu de vedere, trei jucători din prima repriză care nu trebuiau să fie schimbați, clar. E vorba de Drăguș, Boutoutaou și Dawa”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu aveai voie să-i schimbi!” Adrian Ilie, mesaj categoric după declarațiile lui Reghecampf

Fostul internațional a făcut referire directă la declarațiile antrenorului FCSB, care a lăsat de înțeles că ar fi intervenit și mai mult asupra formulei de joc dacă regulamentul i-ar fi permis. Pentru Adrian Ilie, însă, schimbările trebuie analizate și prin prisma evoluțiilor individuale, iar cei trei fotbaliști ar fi meritat să continue partida: „Reghe a spus după meci că ar fi făcut mai multe schimbări dacă ar fi putut. Deci eu zic că nu aveai voie să-i schimbi pe cei trei”, a punctat Adrian Ilie.

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Dincolo de schimbările propriu-zise, Adrian Ilie a vorbit separat despre . Deși consideră că atacantul ar fi meritat să rămână pe teren, fostul internațional a identificat și câteva aspecte pe care acesta trebuie să le îmbunătățească.

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În opinia sa, Drăguș pune prea multă presiune pe propriile evoluții și consumă uneori mai multă energie decât ar fi necesar: „Își pune multă presiune pe el Drăguș, face efort mai mult decât ar trebui, dar merita să rămână în teren. Ar trebui să caute mai mult golul, poate să ridice capul, să mai paseze și la ceilalți”, a explicat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.