Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Jucătorii de la FCSB pe care Adi Ilie nu i-ar fi schimbat cu Corvinul: „Nu ai voie!”

Tibi Cocora
08.11.2026 | 14:15
Jucatorii de la FCSB pe care Adi Ilie nu iar fi schimbat cu Corvinul Nu ai voie
EXCLUSIV FANATIK
Adrian Ilie a criticat schimbările de la FCSB din meciul cu Corvinul. Foto: Colaj Fanatik.
Adrian Ilie a criticat schimbările de la FCSB din meciul cu Corvinul. Care sunt cei trei jucători pe care i-ar fi păstrat pe teren și ce sfat i-a dat lui Drăguș.
ADVERTISEMENT

Schimbările făcute la FCSB în meciul cu Corvinul au stârnit noi discuții! Adrian Ilie a analizat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, deciziile luate de Laurențiu Reghecampf și a identificat trei fotbaliști pe care i-ar fi păstrat pe teren. Fostul mare internațional consideră că Drăguș, Boutoutaou și Dawa nu trebuiau înlocuiți, indiferent de nemulțumirile antrenorului. Mai mult, „Cobra” a avut și un mesaj special pentru Drăguș, căruia i-a explicat ce trebuie să schimbe în jocul său.

Adrian Ilie a numit trei jucători de la FCSB pe care nu i-ar fi schimbat în meciul cu Corvinul

Deciziile luate de pe banca tehnică a FCSB la pauza meciului cu Corvinul continuă să provoace dezbateri. De această dată, Adrian Ilie a intervenit în discuție și a analizat schimbările din partida cu Corvinul. Prezent la FANATIK SUPERLIGA, fostul internațional român a explicat că, din punctul său de vedere, trei dintre jucătorii care au evoluat în prima repriză meritau să rămână pe teren. Este vorba despre Drăguș, Boutoutaou și Dawa, fotbaliști pe care Adrian Ilie i-a nominalizat fără ezitare.

ADVERTISEMENT

„Dacă vorbim iar de schimbări la FCSB… Pot să răspund și eu, da. Sunt, din punctul meu de vedere, trei jucători din prima repriză care nu trebuiau să fie schimbați, clar. E vorba de Drăguș, Boutoutaou și Dawa”, a declarat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Nu aveai voie să-i schimbi!” Adrian Ilie, mesaj categoric după declarațiile lui Reghecampf

Fostul internațional a făcut referire directă la declarațiile antrenorului FCSB, care a lăsat de înțeles că ar fi intervenit și mai mult asupra formulei de joc dacă regulamentul i-ar fi permis. Pentru Adrian Ilie, însă, schimbările trebuie analizate și prin prisma evoluțiilor individuale, iar cei trei fotbaliști ar fi meritat să continue partida: „Reghe a spus după meci că ar fi făcut mai multe schimbări dacă ar fi putut. Deci eu zic că nu aveai voie să-i schimbi pe cei trei”, a punctat Adrian Ilie.

ADVERTISEMENT
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a...
Digi24.ro
Ce se știe despre presupusul autor al atacului din Cracovia: imagine tulburătoare a unui extremist. Prima zi de doliu național

Dincolo de schimbările propriu-zise, Adrian Ilie a vorbit separat despre evoluția lui Drăguș. Deși consideră că atacantul ar fi meritat să rămână pe teren, fostul internațional a identificat și câteva aspecte pe care acesta trebuie să le îmbunătățească.

ADVERTISEMENT
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a...
Digisport.ro
Crima care a zdruncinat întreaga țară: ”Monstrul” și-a primit pedeapsa, după ce și-a ucis fosta iubită în toaleta restaurantului

În opinia sa, Drăguș pune prea multă presiune pe propriile evoluții și consumă uneori mai multă energie decât ar fi necesar: „Își pune multă presiune pe el Drăguș, face efort mai mult decât ar trebui, dar merita să rămână în teren. Ar trebui să caute mai mult golul, poate să ridice capul, să mai paseze și la ceilalți”, a explicat Adrian Ilie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Primul lucru pe care l-a făcut Campos după eșecul cu FC Argeș: „N-ar...
Fanatik
Primul lucru pe care l-a făcut Campos după eșecul cu FC Argeș: „N-ar trebuie să dau din casă”
Titular de la FCSB intrat pe „lista neagră” a lui Reghecampf: „Nu sunt...
Fanatik
Titular de la FCSB intrat pe „lista neagră” a lui Reghecampf: „Nu sunt mulțumiți de el!”
Impresarul a vorbit despre „Florin Maxim la FCSB”: „I s-a mărit clauza de...
Fanatik
Impresarul a vorbit despre „Florin Maxim la FCSB”: „I s-a mărit clauza de reziliere”. Exclusiv
Tags:
Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
Parteneri
Pintilii a plecat în Israel și a rămas șocat de ce a găsit...
iamsport.ro
Pintilii a plecat în Israel și a rămas șocat de ce a găsit în apartamentul primit: 'Se mai aruncă câte o bombă!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!