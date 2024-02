Jucătorii de la FCSB pe care Gigi Becali poate lua milioane: „Depinde foarte mult şi de Euro 2024!”

Lider în SuperLiga, iar acest lucru se datorează în mare măsură și evoluțiilor foarte bune pe care le-au avut în acest sezon vedetele Florinel Coman și Darius Olaru. Tocmai de aceea, ei sunt și principala marfă de „export” pe care patronul Gigi Becali speră să obțină multe milioane de euro.

Florinel Coman și Darius Olaru, jucătorii de la FCSB pe care Gigi Becali poate lua milioane de euro

Gigi Becali e conștient de potențialul imens pe care îl au Florinel Coman și Darius Olaru și nu vrea să renunțe la cei doi jucători decât în schimbul a foarte mulți bani. care era dispus să achite clauza de 5 milioane de euro, în timp ce

ADVERTISEMENT

„Pe ce jucători de la FCSB crezi că Gigi Becali va lua bani mulți? Sau milioane… Nu știu ce înseamnă milioane, 2-3 milioane… Poate mai mult, 5 milioane cum are Florinel Coman clauza”, a deschis discuția moderatorul Cristi Coste cu impresarul Adrian Neaga la emisiune transmisă LIVE pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la 10:30.

„Așa cum ti-am spus despre cei doi jucători care sunt exponențiali în momentul de față, în opinia mea, pe Olaru și Coman cred că se pot lua bani mulți. Depinde și de evoluția lor la Campionatul European. Depinde și dacă ia titlul FCSB…

ADVERTISEMENT

Să știi că în majoritatea cazurilor, fotbaliștii român se vând acum după grupele competițiilor europene. Pentru că atunci când joci afară ești vizionat mult mai mult. Și acum, îți spun sincer, cu aceste două transferuri ale lui Drăgușin și Horațiu Moldovan, plus calificarea echipei naționale la Euro, vor crește și cotele jucătorilor români. Adică se pot vinde pe bani mai mulți”, a răspuns Neaga, dezvăluind și în ce condiții sumele obținute din transferul celor doi fotbaliști pot crește simțitor.

Transferurile lui Drăgușin la Tottenham și Horațiu Moldovan la Atletico, rampă de lansare pentru fotbaliștii români

Plecând de la subiectul posibilelor transferuri ale lui Florinel Coman și Darius Olaru, dar și de la cum se vor descurca ei la Euro 2024, discuția a ajuns la cele două mutări bombă din această iarnă, cu internaționali români în prim plan: Radu Drăgușin la Tottenham și Horațiu Moldovan la Atletico.

ADVERTISEMENT

Cât de mult îi pot ajuta ei pe ceilalți fotbaliști români, dar și sunt alte întrebări la care Adrian Neaga a răspuns fără ocolișuri la FANATIK SUPERLIGA, emisiune transmisă în premieră în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30, pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

„Ai vrea să fii în locul lui Edi Iordănescu în momentul acesta? Mă refer și la aspectul pozitiv, această calificare și tot ceea ce înseamnă ea, dar și la problemele care sunt la echipa națiopnală. Jucători care în mod normali sunt titulari la națională și nu joacă la club”, l-a provocat moderatorul.

ADVERTISEMENT

„Da, de ce nu? Am văzut discuțiile și o să-mi trag antipatii, ca de fiecare dată, pentru că spun ce gândesc. Vezi că Horațiu Moldovan se antrenează alături de unul dintre cei mai buni portari din lume, Oblak, iar Deci nu cred că pentru ei este un pas înapoi.

Eu spun că pentru Horațiu e mai greu să joace la Atletico Madrid, dar cred că îi va da și lui minute prin Cupă, prin campionat când o să fie spre final și totul e clar… Iar Drăgușin are și el nevoie de o perioadă de acomodare, pentru că Anglia e 1, 2 și 3 în lume, iar abia apoi urmează celelalte campionate.

Dar cred că în viitorul apropiat Drăgușin va juca la Tottenham. A fost și pentru el o schimbare, a venit de la o echipă de pluton din Italia în campionatul numărul unu din lume și la o echipă cu pretențiii. Cred că are un caracter de învingător și bravo lui. Merită felicitat și Florin Manea pentru acest transfer.

Dacă el va juca la Tottenham va atrage și alți fotbaliști români. Poate nu la Tottenham, dar la alte echipe din Premier League. Și ți-am spus, întotdeauna echipa națională este etalon. De la echipa națională, care cred că are șanse la Euro să facă o figură frumoasă, vor putea pleca și alți fotbaliști pe sume importante”, a răspuns fără ezitare Adrian Neaga.

Adrian Neaga, convins că România va face o figură frumoasă la Euro 2024

„Ce înseamnă o figură frumoasă pentru România la Euro din punctul tău de vedere?”, a vrut să știe moderatorul Cristi Coste ce performanțe ar trebui să obțină „tricolorii” în Germania pentru a-și crește cota de piață.

„Să iasă din grupe. Dar, știi cum e… La fotbal se pot întâmpla multe. Avem Belgia, care e favorita grupei, Slovacia și din baraj cred că va fi Ucraina. Noi la European sau la Mondial când am căzut cu echipe care au fost mai bine clasate ca noi am jucat altfel… Cu toate că Belgia, dacă luăm fiecare jucător în parte, are un lot foarte bun.

Eu zic că Edi a creat la echipa națională o unitate, s-a văzut așa pe ei că au avut dorință și încredere, care în alte momente le-au lipsit. Să știi că nu sunt vorbe goale, grupul contează mult în câștigarea unor preliminarii sau a unui campionat. Mă uit la cei care am fost în generația noastră și văd unitatea pe care o avem și acum. Vorbim, ne vedem, am rămas într-o relație așa cum am fost și pe teren. Contează foarte mult unitatea grupului”, și-a încheiat Adrian Neaga intervenția la FANATIK SUPERLIGA.

Cine sunt jucatorii de la FCSB pe care Gigi Becali POATE LUA MILIOANE DE EURO