Jucătorii de la FCSB se gândesc deja la derby-ul cu Rapid după 3-2 cu CFR. „Trebuie să câștigăm pe Giulești”. Video

Derby-ul rundei din play-off, dintre FCSB și CFR Cluj, s-a încheiat cu victoria roș-albaștrilor, scor 3-2. , însă la final băieții lui Elias Charalambous au sărbătorit victoria.

FCSB, pas uriaș spre titlu

Rezultatul din această seară o face pe FCSB principala favorită la titlu în Superliga României. Roș-albaștrii au un avantaj de 5 puncte față de CFR Cluj. Totuși, în etapa următoare vor avea din nou un meci tare, cu Rapid București, pe Giulești.

ADVERTISEMENT

, însă nu vor să se bucure prea repede, întrucât mai sunt 5 etape de jucat până se va trage linie. Vlad Chiricheș, unul dintre marcatori, a vorbit despre forța grupului, iar Risto Radunović a spus care este obiectivul în derby-ul cu Rapid.

„Am câștigat un meci important în seara asta, dar trebuie să câștigăm și următoarele jocuri”

„Lucrăm foarte bine fazele fixe. Sincer, a fost un mic upgrade. Mingea trebuia să fie pentru Radunović la faza asta, dar a ieșit ceva frumos. Se pare că îmi place colțul și partea aia a porții. Sunt fericit că am reușit să câștigăm și că, după mult timp, am dat gol. Echipa s-a dăruit. A fost un meci greu, pe care l-am câștigat. Cred că am devenit puțin mai pragmatici. Reușim să înscriem din puținele ocazii pe care le avem. E clar că trebuie să încercăm să devenim mai buni. E un lucru pozitiv că înscriem.

ADVERTISEMENT

Cred că am făcut o fază defensivă bună. Am reușit să ne apărăm. Nu cred că au avut foarte multe ocazii. A trebuit să suferim în 10 oameni. E îmbucurător că am văzut o atitudine bună din partea tuturor. Trebuie să ne bucurăm. Suntem o echipă cu un caracter frumos. E clar că Mihai Popescu nu a vrut să ne facă un deserviciu. A fost un reflex. E păcat că îl pierdem la următorul meci. Avem jucători valoroși.

Îl putem suplini. Urmează un meci important. Trebuie să continuăm rezultatele bune. Am câștigat un meci important în seara asta, dar trebuie să câștigăm și următoarele jocuri. Cisotti reușește să facă față oriunde este pus. E îmbucurător. Ne ajută. Ajunge în fața porții. E inteligent. Reușește să dea goluri din faze care nu promit nimic”, a explicat Vlad Chiricheș, conform Prima Sport.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic: „Ca victoria din această seară să aibă valoare, trebuie să câștigăm pe Giulești”

„A fost un meci foarte important. Le mulțumim suporterilor. Am jucat acasă. Am vrut să ne creăm un avantaj. Pe victoria asta trebuie să construim acum. Dacă nu câștigăm în Giulești, acum e degeaba. A fost 3-0. Mereu meciurile sunt intense. Am avut și cartonaș roșu. A fost clar intens.

ADVERTISEMENT

Se vede că suntem o echipă organizată când rămânem cu un om în minus. Toți facem sacrificii pentru echipă. Mihai Popescu e colegul nostru. Se întâmplă. A fost un meci echilibrat. Primul gol a făcut diferența. Eu zic că am făcut un meci bun. Ca victoria din această seară să aibă valoare, trebuie să câștigăm pe Giulești”, au fost cuvintele lui Risto Radunović din zona mixtă.