Jucătorii de la FCSB, un singur obiectiv înaintea meciului decisiv cu Aberdeen: „Vrem să ne calificăm în grupele Europa League! Suntem mult mai puternici cu suporterii lângă noi”

FCSB - Aberdeen este meciul decisiv al roș-albaștrilor pentru calificarea în Europa League. Ce spun jucătorii pregătiți de Elias Charalambous despre returul cu scoțienii.
Iulian Stoica
28.08.2025 | 19:25
Jucatorii de la FCSB un singur obiectiv inaintea meciului decisiv cu Aberdeen Vrem sa ne calificam in grupele Europa League Suntem mult mai puternici cu suporterii langa noi
Jucătorii de la FCSB au prefațat partida cu Aberdeen. Sursă foto: Colaj Fanatik

În ciuda faptului că are un start slab de sezon, FCSB este aproape de o calificare în UEFA Europa League. Pentru a ajunge în „Faza Ligii”, elevii lui Elias Charalambous trebuie să se impună în returul cu Aberdeen, după ce prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Ce spun jucătorii campioanei României despre această partidă.

Adrian Șut, focusat pe calificarea în UEFA Europa League

Înainte de meciul decisiv cu Aberdeen, Adrian Șut și Mihai Popescu au vorbit despre duelul cu scoțienii. Șut a mărturisit că obiectivul principal este accederea în „Faza Ligii” și din acest motiv poate că partidele din campionat nu au fost cele mai bune. De cealaltă parte, Mihai Popescu susține că adversarul este unul dificil, acesta evoluând în trecut în Scoția.

Adrian Șut a abordat subiectul: „Deocamdată ne focusăm foarte mult pe Europa, ne dorim să ajungem în grupele Europa League. Cumva, au fost meciuri (n.r. – în campionat) în care poate ne-am odihnit sau relaxat uneori și nu ar fi trebuit să se întâmple acest lucru.

Nu aș vrea să vorbesc despre meciul cu CFR, le doresc succes și vreau să se califice și ei într-o grupă. Atunci, noi încercăm să ne focusăm pe noi, să fim mai buni de la zi la zi și să vină victoriile, ca să ne apropiem de primul loc.

„Când avem suporterii alături de noi, suntem mult mai puternici”

Când avem suporterii alături de noi, suntem mult mai puternici. Vrem să le mulțumim pe această cale. În momentele dificile au fost alături de noi, chiar aveam nevoie de asta. Noi încercăm să luptăm și pentru ei pe teren, să îi facem mândri. Vrem să ne calificăm acum în grupele Europa League, iar la final să ne bucurăm pentru campionat, acesta este scopul nostru”, a declarat Adrian Șut.

Mihai Popescu știe cum va fi duelul roș-albaștrilor cu Aberdeen: „Este un adversar dificil, vine din Scoția, știu foarte bine campionatul de acolo. S-au făcut multe schimbări, jucătorii sunt schimbați față de perioada petrecută de mine acolo. Ca echipă, știu ce își dorește, este o echipă mare din Scoția și cu siguranță va fi un meci dificil”.

FCSB – Aberdeen este programată astăzi, de la ora 21:30, disputa urmând să aibă loc pe „Arena Națională”. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate primul „11” al roș-albaștrilor, acesta arătând în felul următor: Târnovanu – Crețu, Ngezana, M. Popescu, Radunovic – Șut, Lixandru – Miculescu, Olaru, Tănase – Bîrligea. 

Adrian Șut și Mihai Popescu, declarații înainte de FCSB - Aberdeen

