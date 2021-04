Jucătorii de la Sepsi exultă după victoria cu FCSB: „Aș vrea să ia CFR campionatul!”

Bucurie fără margini în tabăra celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe după victoria obținută la Giurgiu, scor 2-1, contra celor de la FCSB. La finalul meciului, Claudiu Petrila, marcatorul golului care a îngenuncheat vicecampioana, nu s-a sfiit să-și exprime public susținerea pentru CFR Cluj.

„Mi-aș dori să ieșim noi campioni, dar dacă nu se poate, să ia CFR Cluj campionatul”, a dezvăluit mijlocașul împrumutat chiar de la campioana en-titre.

Cu acest succes, trupa lui Leo Grozavu acumulează 27 de puncte și se instalează confortabil pe locul al patrulea, în așteptarea meciului de miercuri, 28 aprilie, contra celor de la Academica Clinceni.

Bucurie fără margini în tabăra lui Sepsi, după victoria cu FCSB. Petrila o vrea pe CFR campioană

„Ne-am pregătit foarte bine pentru acest meci și ne bucurăm că am câștigat azi. E bine că am reușit să ne revenim după acea înfrângere, am câștigat aici și vrem să fim cât mai sus.

Din fericire, în prima repriză i-am dominat la tot. Din păcate, în a doua repriză am fost mai moi, dar e bine că am câștigat. Nu pot să spun că nu m-am gândit la CFR. M-am gândit și la ei să-i ajut.

Eu mi-am făcut treaba aici. Îmi doresc să luăm noi titlul, dar, dacă nu se poate, aș vrea să ia titlul CFR Cluj”, a declarat Claudiu Petrila la finalul partidei de la Giurgiu.

Florin Ștefan răspunde criticilor: „Jucăm în primul rând pentru noi”

În schimb, Florin Ștefan le-a transmis un mesaj cât se poate de ferm celor care au susținut că Sepsi nu și-a apărat corect șansele în meciul pierdut pe teren propriu contra campioanei en-titre, CFR Cluj.

„Important e că a venit golul și am câștigat. Nu contează câte ocazii ai, contează să câștigi. Se spune că jucăm pentru CFR, dar noi jucăm în primul rând pentru noi.

Am contract până la vară, sunt jucătorul lui Sepsi și vreau să-mi fac treaba cât mai bine până aici. Apoi vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat tânărul mijlocaș al celor de la Sepsi.

