Jucătorii de la U Cluj, cu gândul la titlu după victoria norocoasă cu FC Argeș: ”A fost un gol ciudat”

ADVERTISEMENT

O gafă uluitoare a portarului Cătălin Căbuz a făcut ca U Cluj să obțină o victorie extrem de importantă pe terenul lui FC Argeș, scor 1-0. Jucătorii ”șepcilor roșii” sunt acum cu gândul la titlu după ce au ajuns în fruntea clasamentului, la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova.

Jucătorii de la U Cluj, jubilează după victoria cu FC Argeș

Imediat după încheierea partidei de la Mioveni, care a pus capăt , fundașul Iulian Cristea, în vârstă de 31 de ani, a ținut să-l încurajeze pe portarul Cătălin Căbuz, după ce portarul lui FC Argeș a comis o .

ADVERTISEMENT

”Din fericire pentru noi am câștigat pe un teren greu. A fost un gol ciudat, dar se întâmplă. L-am consolat pe Căbuz, nu e neapărat greșeala lui, i-a sărit. Să țină capul sus și să meargă cu fruntea sus la echipa națională. Mă bucur pentru Coubiș că a fost convocat, e un jucător bun cu un fizic impresionant.

Și în toamnă eram încrezători, ne bucurăm că într-un final am strâns rândurile, s-a schimbat și antrenorul și de acolo am început să urcăm. De la primul și până la ultimul dăm totul și suntem un grup unit. Mister încearcă să ne rotească pentru a avea tot timpul jucători proaspeți în teren”, a declarat Cristea, la flash-interviu.

ADVERTISEMENT

Coubiș a dezvăluit secretul ascensiunii lui U Cluj

Colegul lui Iulian Cristea în centrul defensivei lui U Cluj, Andrei Coubiș, în vârstă de 22 de ani, a recunoscut că este o victorie norocoasă pentru echipa sa, dar una care îi apropie și mai mult de obiectivul de a câștiga titlul. pentru barajul cu Turcia, fundașul abia așteaptă să ajungă la lot.

ADVERTISEMENT

”A fost bucurie mare pentru noi, dar am avut și un pic de noroc. Ăsta a fost meciul. Mă bucur că ducem 3 puncte acasă. O să o luăm meci cu meci în mod tare și vom dori să câștigăm toate cele 3 puncte de la următorul joc. Nu ne gândim pe termen lung, ci doar pe termen scurt. Calitatea este că suntem toți cu același gând. Luptăm cu toții, iar asta face diferența!

Nu mă așteptam (n.r. – să fie convocat la echipa națională)! Am venit în România să lupt pentru asta. Când am văzut convocarea m-a bucurat și abia aștept să merg la echipa națională. (n.r. – Poate să fie cel mai bun an din cariera ta?) Doamne ajută să fie așa! Poate fi cel mai bun an din carieră, da”, a spus Coubiș.

ADVERTISEMENT

Clasament play-off SuperLiga

În urma victoriei cu FC Argeș, formația pregătită de Cristiano Bergodi și-a depus serios candidatura pentru câștigarea titlului de campioană în SuperLiga. Cu maxim de puncte după primele două etape din play-off, U Cluj este la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova în fruntea clasamentului, înaintea pauzei datorată echipelor naționale.