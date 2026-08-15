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Jucătorii de la U Cluj l-au speriat pe Mihai Rotaru înainte de Craiova – Ararat. „Păi, nicio șansă”. Exclusiv

Universitatea Craiova a picat cu Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League. Armenii sunt o mai veche cunoștință a lui U Cluj, iar acest lucru îl sperie pe Mihai Rotaru
Cristian Măciucă
15.08.2026 | 09:46
Jucatorii de la U Cluj lau speriat pe Mihai Rotaru inainte de Craiova Ararat Pai nicio sansa Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorii de la U Cluj l-au speriat pe Mihai Rotaru înainte de Craiova - Ararat. „Păi, nicio șansă”. FOTO: Fanatik
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Universitatea Craiova va fi singura reprezentantă a României pe tabloul unei competiții europene. Campioana en-titre are șansa să joace în Europa League, dacă trece de armenii de la Ararat-Armenia. Mihai Rotaru se teme însă de adversara din play-off după ce a văzut ce a pățit U Cluj.

De ce se teme Mihai Rotaru de „dubla” U Craiova – Ararat-Armenia

Universitatea Craiova a eliminat-o pe KuPS și vrea în faza ligii din Europa League. Pentru a își îndeplini obiectivul, campioana României trebuie să treacă de play-off, acolo unde adversară va fi Ararat-Armenia. În sezonul 2025-2026, campioana Armeniei a scos-o pe U Cluj din turul 2 preliminar Conference League. Ararat s-a calificat după 0-0 la Erevan și după ce a câștigat în prelungiri returul disputat la Sibiu, scor 2-1.

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„Foarte complicată e dubla cu armenii. Eram în mașină. Nu aveam ce face și am văzut în direct meciul cu Celje, o echipă cu buget de 30 de milioane. Au fost mult mai buni decât Celje. Ei au pierdut calificarea printr-un mare ghinion, cu goluri luate în minutele 83 și 85. În condițiile în care trebuia să fie 4-0 pentru ei și cu două ratări imense după minutul 87. Va fi o dublă foarte, foarte grea.

Anul trecut, eram la ziua unui acționar, la Sibiu, excat după meciul jucat de armeni cu U Cluj. Am stat în hotel cu Chipciu, Nistor, Toșca. Am stat vreo oră și ceva de vorbă cu ei. Veniseră de la meciul cu armenii și aveau meci în weekend cu Hermannstadt. Și mi-au zis ‘Nu aveam nicio șansă!

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O echipă foarte bună cu care nu am avut nicio șansă’. Asta au spus. ‘Nicio șansă!’ Așa mi-au zis băieții de la U Cluj, că e o echipă foarte, foarte bună. Trebuie să fim entuziaști și să venim cu forța tribunelor, cu forța interioară și să mergem mai departe. Dar e un meci complicat”, a declarat Mihai Rotaru, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

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Când se joacă Universitatea Craiova – Ararat-Armenia

Chiar dacă e calificată deja pe tabloul principal Conference League, Universitatea Craiova forțează intrarea în grupa XXL din UEFA Europa League. Primul meci al „dublei” cu Ararat-Armenia se va juca pe „Ion Oblemenco”, joi, 20 august, de la ora 20:00. Returul va avea loc la Erevan, o săptămână mai târziu, pe 27 august, de la ora 19:00 (ora României).

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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