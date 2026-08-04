Sport

Jucătorii de la U Craiova, gest superb pentru copiii bolnavi de cancer: „Cel mai important meci”

Jucătorii de la Universitatea Craiova, gest superb pentru copiii bolnavi de cancer din oraș. Pavlo Isenko, Ronaldo Webster și Sebastian Șerban, vizită emoționantă
Catalin Oprea
04.08.2026 | 07:14
Jucatorii de la U Craiova gest superb pentru copiii bolnavi de cancer Cel mai important meci
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Jucătorii de la U Craiova, gest superb pentru copiii bolnavi de cancer. Foto: Facebook
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Jucătorii de la Universitatea Craiova au făcut un gest superb pentru copiii bolnavi de cancer. Pavlo Isenko, Ronaldo Webster și Sebastian Șerban au fost în vizită la Secția de Oncologie Pediatrică a Spitatului Nr. 1 din Craiova pentru a încerca să le aducă micuților un zâmbet pe față și pentru a-i încuraja în lupta lor.

Gest superb făcut de jucătorii de la U Craiova pentru copiii bolnavi de cancer

De asemenea, fotbaliștii antrenați de Filipe Coelho au adus cu ei cu această ocazie și câteva cadouri. „Campioana a jucat cel mai important meci astăzi: cel pentru zâmbetele copiilor. Pavlo Isenko, Ronaldo Webster și Sebastian Șerban au fost alături de micii luptători de la Secția de Oncologie Pediatrică a Spitalului Nr. 1 Craiova, oferindu-le bucurie, încurajări și speranță.

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Acțiunea a avut loc în parteneriat cu Fundația Zurli, în cadrul campaniei ‘Mesaje de Iubire pentru Copiii cu Branule’. Împreună suntem mai puternici!”, a fost mesajul transmis cu această ocazie de cei de la Universitatea Craiova prin intermediul paginii oficiale de Facebook a clubului.

Universitatea Craiova și-a aflat posibilul adversar din play-off-ul Europa League

După cum se știe deja foarte bine, echipa din Bănie a fost eliminată în turul doi preliminar din Champions League de Levski Sofia, după ce în primul tur trecuse fără probleme de bielorușii de la ML Vitevsk. Astfel, gruparea de pe „Ion Oblemenco” a „retrogradat” în Europa League, acolo unde se va duela în turul trei preliminar cu KuPS Kuopio, campioana Finlandei. 

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În cazul în care va trece de această dublă, Universitatea Craiova va da în play-off-ul din Europa League peste pierzătoarea duelului dintre Ararat Armenia și Celje, dublă care urmează să se dispute în turul trei preliminar din Champions League. În cazul în care însă vor fi eliminați de KuPS, oltenii vor merge în play-off-ul din Conference League. Acolo, vor fi nevoiți să se dueleze cu pierzătoarea dublei din Europa League dintre Shamrock Rovers și Egnatia.

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