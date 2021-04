Jucătorii de la U Craiova, pe drumuri de Paște! Ce s-a întâmplat la finalul meciului cu FCSB. Video

Jucătorii de la Universitatea Craiova nu au prea mult timp de odihnă după victoria foarte importantă cu FCSB. Oltenii au revenit la antrenamente, iar programul este unul încărcat. Sărbătorile Pascale le vor petrece pe drumuri, deoarece au meci în deplasare chiar în ziua de Paște. Totuși, la finalul partidei, unii dintre fotbaliști au avut parte de o surpriză plăcută. Aceștia au fost așteptați de familie

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Universitatea a mai adăugat un succes în palmaresul întâlnirilor contra marei rivale. Triumful cu FCSB, scor 2-0, a reprezentat doza de energie de care aveau nevoie băieții lui Marinos Ouzounidis. Aceștia au anunțat că nu se opresc aici, iar lupta pentru titlu rămâne deschisă.

Patronul Mihai Rotaru a anunțat că s-a trezit de dimineață cu stare „euforică”, însă spune că jucătorii trebuie să rămână concentrați pentru jocul contra Academicii Clinceni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jucătorii Universității Craiova sunt pe drumuri de Paște și nu vor sta cu familiile. Stephane Acka și Juan Camara au ieșit din stadion imediat după partida cu FCSB pentru a-i vedea pe cei dragi

Așa cum FANATIK a anunțat, programul echipelor la titlu este încărcat de sărbători. Pentru Universitatea Craiova este cu atât mai greu, deoarece are meci chiar în ziua de Paște. Astfel, duminică, de la ora 21:00, Știința joacă la Călărași cu Academica Clinceni, iar jocul se anunță unul dur pentru craioveni.

Delegația „alb-albastră” va sta la Călărași până marți, atunci când se va deplasa la Sfântu Gheoghe pentru duelul cu Sepsi de miercuri. Pentru că nu vor sta aproape de familie în pragul Sărbătorilor Pascale, jucătorii au trebuit să îi vadă pe cei dragi înainte de aceste două deplasări.

ADVERTISEMENT

În imaginile surprinse de FANATIK la finalul partidei Universitatea Craiova – FCSB se vede cum Stephane Acka și Juan Camara au ieșit imediat după meci afară din stadion pentru a putea petrece câteva clipe prețioase alături de partenerele de viață. După aceste momente, cei doi fotbaliști au revenit în vestiar pentru a se schimba și pentru a se bucura de victoria obținută.

Oltenii au fost remarcați de LPF. Marinos Ouzounidis este antrenorul etapei, iar Mirko Pigliacelli și Alexandru Cicâldău au fost incluși în echipei rundei cu numărul patru din play-off/play-out

Triumful contra echipei patronate de Gigi Becali nu avea cum să treacă neobservat, astfel că oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au decis ca Marinos Ouzounidis să devină antrenorul etapei. Aceștia au remarcat că jocul Universității Craiova este unul „bine organizat” și au scos în față faptul că tehnicianul grec a condus echipa în două victorii importante împotriva primelor două clasate, CFR Cluj și FCSB.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De asemenea, nici jucătorii nu au putut să fie omiși. Mirko Pigliacelli este singurul integralist din Liga 1 și are evoluții constant bune, în timp ce Alexandru Cicâldău a fost principalul actor în jocul cu FCSB. A marcat primul gol cu o execuție fantastică și a oferit o pasă decisivă pentru colegul Dan Nistor.

„Suntem fericiți pentru că ne-am atins obiectivul, cele trei puncte, sunt și mai fericit pentru că echipa a arătat o atitudine foarte bună. Tratăm fiecare meci cu maximă seriozitate și încercăm mereu să luăm cele trei puncte, indiferent de adversar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Știm cu toții că FCSB are o echipă bună și se bate la campionat, am jucat și cu un om în minus pentru mult timp, dar am meritat victoria. Am simțit să atac prima bară și sunt foarte fericit că am marcat, nu o mai făcusem de ceva timp,” a fost declarația „decarului” Cicâldău la finalul meciului cu FCSB.