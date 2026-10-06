Jucătorii din Benin, la picioarele lui Messi înainte de retragerea argentinianului: „Toți vrem tricoul lui”

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în cariera sa la naționala Argentinei. la nivel internațional miercuri noapte pe „El Monumental” din Buenos Aires cu ocazia unui meci amical. Marcel Dandjinou (28 de ani), portarul titular al naționalei africane, a vorbit despre această partidă și a recunoscut că este un mare admirator al lui Messi.

Portarul naționalei din Benin, ode pentru Lionel Messi înainte de retragerea starului argentinian de la echipa națională

Astfel, el a subliniat că va fi un eveniment cu totul special pentru el, dar și pentru coechipierii săi. Cu toate acestea însă, africanii nu au de gând să lase „garda jos” în fața argentinienilor. „Nu este un meci ca oricare altul. Cred că este ceva ce se întâmplă o singură dată într-o carieră, pentru că este ultimul meci al lui Messi. Este un meci special . Dar, rețineți, suntem aici pentru Argentina și pentru Messi, dar nu trebuie să uităm că ne reprezentăm și țara.

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Suntem aici pentru a apăra Beninul. Acesta este fotbalul: unsprezece contra unsprezece. Putem câștiga noi, putem termina la egalitate sau pot ei câștiga, dar este fotbal. Nu suntem aici să fim turiști în Argentina, suntem aici să jucăm și să concurăm. Va fi o zi grozavă din viața noastră”, a spus Marcel Dandjinou pentru Marca, citat de

Toți jucătorii naționalei din Benin își doresc tricoul lui Lionel Messi

Chiar și în aceste condiții, fotbaliștii naționalei din Benin tot insistă să obțină la finalul meciului de la starul argentinian un „suvenir” pentru colecțiile personale: „Pentru mine, este unul dintre regii fotbalului. Am crescut urmărindu-l jucând. Este unul dintre jucătorii noștri preferați . Să putem juca împotriva lui acum, pe același teren, este incredibil. Nu mi-am imaginat niciodată că se poate întâmpla asta, dar se va întâmpla marți. Pentru mine, Leo este o legendă, o adevărată legendă. (n.r. Întrebat dacă l-ar lăsat pe Messi să transforme o lovitură de la 11 metri) Nu, nu. Sunt portar și sunt acolo să fac parade.

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Chiar dacă este ultimul moment și există o lovitură de pedeapsă, dacă Messi o execută, voi încerca să o apăr. E atât de simplu: e fotbal. Da, suntem aici să-l sărbătorim pe Messi, dar nimeni nu ne-a spus că trebuie să-i lăsăm un gol. Și cunoscându-l pe Messi, nu trebuie să-i acordăm nimic. Dacă vrea să marcheze, va trebui să facă tot ce poate pentru a o reuși.

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Dacă întrebați pe oricine din echipa mea, toți își doresc tricoul. Așa că ar fi minunat dacă ar face mai multe tricouri și ar da câte unul fiecărui jucător. Pentru că, dacă o singură persoană poate merge să ceară tricoul, nu cred că va fi ușor: toți îl vrem! Va fi o onoare enormă să joc, iar această amintire va rămâne cu mine pentru totdeauna. Voi putea spune în cariera mea: «Am fost acolo, la ultimul meci al unei legende, la ultimul meci al lui Messi». Este incredibil. Nu am avut nicio problemă. Suntem bine aici, în Buenos Aires. Adevărul este că am avut parte de condiții bune”.