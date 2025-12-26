Jucătorii din Superliga României care l-au impresionat pe Adrian Mutu: ”Au crescut foarte mult”

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a vorbit despre jucătorii din Superliga României, care, în opinia sa, au făcut progrese importante în ultimul an. El i-a catalogat ca fiind unii dintre cei mai ”eficienți” fotbaliști din echipă.

Ce jucători din Superliga l-au impresionat pe Adrian Mutu

Adrian Mutu este fost internațional român și totodată golgheter all-time al echipei naționale, cu 35 de reușite. Acum în vârstă de 46 de ani, Briliantul continuă să fie atent la ce se întâmplă în fotbalul românesc.

Iar doi jucători i-au atras atenția. Mai exact, Adrian Mutu s-a declarat impresionat de ascensiunea lui Cătălin Cîrjan, în vârstă de 23 de ani, mijlocașul lui Dinamo, dar și de modul în care a evoluat Daniel Bîrligea.

Briliantul spune despre Cîrjan, care este și în acest sezon unul dintre cei mai eficienți jucători ai lui Dinamo, că a reușit să evolueze într-un mod inedit. Menționăm faptul că tot el a primit și banderola de căpitan din partea lui Zeljko Kopic.

Ce spune Briliantul despre Cîrjan și Bîrligea

Daniel Bîrligea a fost adus și el în discuție la capitolul ”progres” în 2025. Adrian Mutu consideră că ambii au reușit să aibă un an cu adevărat faubulos pe teren în care au evoluat atât cât au putut.

„Cîrjan cred că e unul dintre jucătorii care au crescut foarte mult, cu Bîrligea, cred că sunt jucătorii români care au făcut un progres bun”, a spus Mutu, într-un interviu acordat pentru PRO TV și .

Și nu ar fi prima oară când Adrian Mutu vorbește despre . De altfel briliantul este foarte interesat de modul în care fotbalul evoluează în România.

Cum se menține în formă Adrian Mutu

Cât despre viața personală, Adrian Mutu este în prezent tehnician și are grijă să se mențină în formă. . Tehnicianul nu consumă deloc carne de porc.

Acesta optează pentru vită sau pasăre la grătar. Totodată, Mutu evită dulciurile pentru a nu-i afecta silueta și e foarte atent la aspectul său fizic. Acesta este și motivul pentru care arată impecabil.

„La ocazii speciale, mai ales de sărbători, îi fac sărmăluţe, dar fără carne de porc, şi Adi mănâncă trei, poate patru. Trebuie să ştiţi că Adi respectă un regim, dacă îi pot spune aşa.

Preferă grătar de vită sau pasăre, salate şi fructe. Carnea de porc nici nu există pentru el. Este foarte atent să nu consume prea multe dulciuri pentru că acestea îngraşă, iar el este foarte atent cu greutatea şi de felul cum arată.

Tot ce pot să spun este că Adi are un echilibru în alimentaţie. Este foarte, foarte echilibrat”, a declarat mama lui Adrian Mutu, în urmă cu ceva vreme, conform gsp.ro.