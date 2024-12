Jucătorii echipei de primă ligă, neplătiți de nouă luni! „Avem nopți nedormite, ne trezim și plângem”

Sportivii de la CSM Focșani traversează momente cumplite în ultimele luni. Portarul Emilian Marocico a explicat situația gravă în care se află handbaliștii de la echipa din Liga Națională.

Emilian Marocico: „Suntem oameni și noi, nu suntem cantitate neglijabilă”

La finalul partidei de joi cu Potaissa Turda, pierdută cu 33-36, Emilian Marocico a explodat la adresa conducerii, explicând faptul că handbaliștii de la CSM Focșani sunt neplătiți de nouă luni.

„Vă rog frumos, nu se poate! Intrăm săptămâna viitoare în a noua lună fără salarii. Nu vă puteți imagina, doar așa să vă gândiți, în mare. Sunt 8 luni în care noi nu știm dacă avem director de club, nu știm cine ne plătește. Nu ne anunță nimeni nimic, nu știm nimic. Aș dori ca cei care se ocupă și cei care sunt să vină nu la meci în sală, să vină la antrenamente, să vadă cum sunt, să vadă cum plâng oamenii la antrenamente.

Ne accidentăm și încercăm să facem totul. Cum am stat în frig, fără apă, fără mingi uneori… Să știe toată lumea cum ne antrenăm noi și de ce vin acele greșeli. Nu se mai poate psihic, pur și simplu. Avem nopți nedormite, ne trezim și plângem. Avem familii cu toții. Nu suntem doar 20 de inși, suntem mai multe secții. Avem soții, copii. Dublați sau triplați numărul de oameni pe care voi îi distrugeți pur și simplu pentru că nu sunteți în stare să veniți și să spuneți «Domnilor, bună ziua, ne cerem scuze, asta este problema!».

Noi nu cunoaștem absolut nimic. Până când? Totuși, suntem oameni și noi, nu suntem cantitate neglijabilă. Vă rog frumos, dar pe mine mă plătesc niște oameni despre care nu știu dacă au mai multă școală decât mine. Nu vă purtați așa! Nu am nimic cu nimeni, Doamne-ferește, nu contest funcțiile dumneavoastră, dar pur și simplu nu se mai poate. Veniți să vedeți, trebuia să veniți până acum.

Nu mai știm nimic, contracte, anul viitor… Vrem viitor? Cum poate să continue după 9 luni de zile restante într-un an? Am rămas în continuare pentru că iubim Focșaniul. La noi este chestie de secunde, nu mai este de luni, de săptămâni. Noi suntem eroi, am iubit Focșaniul. Având în vedere că viitorul Focșaniului stă în mâinile dumeavoastră, vă rog, fiți voi eroii Focșaniului!” a afirmat Marocico în interviul acordat lui Virgil Iordache.

După 15 etape disputate în Liga Națională, CSM Focșani ocupă locul 11, cu 13 puncte, în fața celor de la Steaua București, CSM Odorheiu Secuiesc și CSM Făgăraș. Lider în clasament este Dinamo, grupare , care este și .

Situație critică la CSM Focșani

Situația gravă de la CSM Focșani a fost subliniată și de directorul tehnic al secției de handbal, Viorel Ciubotaru, printr-un comunicat pe pagina de facebook a clubului. Acesta a cerut o ședință în regim de urgență cu cei din conducere, pentru a stabili viitorul formației care în acest moment pare a fi pe marginea prăpastiei.

Secțiile de fotbal, baschet, atletism, tir sportiv, șah, judo și tenis de masă ale clubului s-au alăturat și ele demersului, semn că problemele financiare există și în cadrul acestora.

Iată comunicatul secției de handbal de la CSM Focșani:

„Secția de handbal a CSM Focșani 2007 cere convocarea în regim de urgență (până cel târziu la 23.12.2024) a unei ședințe publice a Comitetului Director la care să invitați și factori decidenți – viceprimari, consilieri locali, chiar și reprezentanți ai Consiliului Județean! Această ședință trebuie organizată cu participarea Secției de handbal ca și a tuturor celorlalte secții cărora le pasă de viitorul clubului, pe care le rog să se ralieze solicitării noastre și să fie prezente pentru a-și susține cauza! Solicităm ca ședința să aibă loc în Sala Polivalentă cu participarea reprezentanților mass-media.

Cerem această ședință pentru a ni se spune ce se întâmplă cu secția de handbal de la 1 ianuarie 2025 deoarece avem responsabilități față de sportivii și antrenorii acestei secții și, foarte important, față de părinții copiilor care se pregătesc la secția de handbal ca și de CETĂȚENII ACESTUI ORAȘ. Suntem cu toții într-o situație critică, neplătiți din luna martie atât ca salarii cât și pentru cheltuielile cu funcționarea secțiilor. ️

Secția de handbal. Director tehnic, Viorel Ciubotaru. Până la ora publicării acestui comunicat, s-au alăturat solicitării Secției de handbal secțiile de fotbal, baschet, atletism, tir sportiv, șah, judo, tenis de masă”