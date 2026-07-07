Jucătorii Egiptului fac scandal după meciul cu Argentina: „Dați-i deja titlul mondial! Se vede că este un turneu aranjat”

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Egiptenii puteau scrie istorie, însă acea „frică de succes” i-a făcut să piardă meciul cu Argentina, deși în minutul 79 conduceau cu 2-0. Sud-americanii au întors partida și au câștigat cu 3-2, însă africanii au fost extrem de revoltați de arbitrajul lui Francois Letexier. Mai mult decât atât, unul dintre marcatorii Egiptului, Mostafa Ziko, a acuzat că turneul final este aranjat pentru ca Argentina să devină din nou campioană mondială.

Mostafa Ziko, acuzații dure la adresa FIFA și a arbitrajului lui Letexier, după Egipt – Argentina 2-3

Egipt a condus cu 2-0 în meciul cu Argentina, ba chiar a mai avut un gol anulat după o fază superbă a lui Mo Salah, unde VAR-ul a intervenit pentru un fault întâmplat cu mult înainte ca mingea să intre în plasă. Din teren, fotbaliștii africani au simțit că arbitrul Francois Letexier îi taxează mult prea dur pentru orice duel și că face tot posibilul ca Argentina să poată întoarce rezultatul.

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Această frustrare a plecat încă din prima repriză, când francezul a dictat un penalty foarte ușor, la care VAR-ul nu a intervenit. Importanța acestei faze nu a fost atât de mare, , însă atunci fotbaliștii egipteni au simțit primul semnal. La finalul meciului, cel ce a marcat golul de 2-0 și a fost autorul golului anulat a răbufnit la adresa FIFA, Argentinei și a arbitrajului lui Letexier. Ironic, el deja i-a felicitat pe sud-americani pentru titlul mondial, făcând referire că forul internațional face tot posibilul să-l facă pe Lionel Messi să câștige un nou trofeu la turneul final.

„Felicitări Argentinei pentru titlul mondial! Turneul a fost aranjat, nu aveau nevoie de nimic în plus. Arbitrul a fost nedrept, nedrept, nedrept, nedrept! Am făcut un meci extraordinar împotriva campioanei mondiale, dar arbitrul Francois Letexier a fost clar părtinitor încă de la începutul meciului. A încercat constant să ne oprească și a vrut să ne neutralizeze pe teren

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Vreau să le cer scuze fanilor, am făcut tot ce a ținut de noi pentru a câștiga, dar după cum puteți vedea arbitrul a fost de partea lor astăzi. Felicitări încă o dată Argentinei pentru câștigarea Campionatului Mondial, pentru că este clar că este plănuit ca ei să câștige”, a transmis Mostafa Ziko la finalul meciului.

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egiptenii au mai cerut un penalty chiar înaintea golului de 3-2 al Argentinei, însă faza nici măcar nu s-a analizat la VAR. Pe lângă aceste momente importante, francezul i-a taxat de foarte multe ori pe africani cu faulturi ușor acordate și decizii ce înclinau mai mult în favoarea campioanei mondiale în exercițiu.

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Aceste lucruri nu au scăpat nepedepsite de fanii fotbalului: „Problema cu verificările VAR este că dacă Argentina ar fi dat gol după o fază identică, golul ar fi fost acordat. Săracii egipteni, rușine FIFA!”; „Argentina are mereu o plasă de siguranță întinsă de FIFA. Spunem asta de atât de mult timp. Au refuzat Egiptului un gol clar”; „De ce le-a anulat golul? Asta este o mare hoție!”; „FIFA, sunteți de tot râsul. I-ați anulat Egiptului un gol doar ca să o favorizați din nou pe Argentina. Cât veți mai continua cu aceste aberații în fotbal”; „Egipt a înscris al doilea gol, FIFA l-a anulat. FIFA și Messi sunt buni parteneri”, au fost doar câteva dintre reacțiile suporterilor furioși.