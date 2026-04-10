Jucătorii emblematici de la Galatasaray au venit la înmormântarea lui Mircea Lucescu! Cum au reacționat când l-au văzut pe Hagi. Foto

O întreagă planetă l-a omagiat pe Mircea Lucescu după trecerea sa în neființă, cu atât mai mult foștii săi elevi, care l-au considerat mai mult ca pe un tată, decât ca pe un antrenor. Doi dintre foștii săi jucători, fotbaliști celebri la Galatasaray, Bulent Korkmaz (57 de ani) și Hakan Unsal (52 de ani), au fost prezenți la înmormântarea lui „Il Luce”, unde s-au revăzut cu Gică Hagi.

Bulent Korkmaz și Hakan Unsal l-au condus pe ultimul drum pe Mircea Lucescu

Măreția lui Mircea Lucescu a devenit cunoscută de întreg poporul român abia după ce cel mai titrat antrenor român s-a stins. Zeci de publicații străine și sute de foști elevi au deplâns moartea lui „Il Luce”, care a avut un rol important în viața multor fotbaliști de succes.

și oricine și-a dorit să-și ia adio de la marele antrenor a putut s-o facă, ceremoniile de la Biserica Sfântul Elefterie și Cimitirul Bellu au fost destinate exclusiv familie și prietenilor foarte apropiați. Printre aceștia s-au numărat și doi jucători legendari ai lui Galatasaray, pe care Mircea Lucescu i-a antrenat la formația „Cimbom”, Bulent Korkmaz și Hakan Unsal.

Cei doi s-au reîntâlnit și cu Gheorghe Hagi, cu care au fost colegi în toată perioada în care „Regele” a stat la Galatasaray, mai exact între anii 1996 și 2001, și au povestit pe tot parcursul zilei. De asemenea, Răzvan Lucescu i-a primit foarte bine pe cei doi, așa cum a făcut-o cu orice om care a vrut să-și ia rămas bun de la tatăl său.

Cine sunt Bulent Korkmaz și Hakan Unsal, jucători legendari pentru Galatasaray

Hakan Unsal a venit la Galatasaray în anul 1994 de la Karabukspor, după care și-a petrecut următorii 8 ani pentru formația din Istanbul. În 2002, el a plecat pentru o scurtă perioadă în Anglia, la Blackburn Rovers, însă s-a întors foarte repede la Galata, urmând să mai joace încă trei ani pentru echipa sa de suflet. În tot acest timp, el i-a prins pe Gică Hagi, Gică Popescu, Adrian Ilie și, bineînțeles, Mircea Lucescu.

În total el a adunat 314 meciuri pentru Galatasaray, iar în naționala Turciei a avut 31 de selecții. unde Turcia a obținut medalia de bronz. Într-un meci din grupe contra Braziliei, câștigat de sud-americani cu 2-1, Unsal, nervos pe tragerile de timp ale lui Rivaldo dinaintea unui corner, a trimis o minge spre atacant, care l-a lovit în picior. Bineînțeles, câștigătorul „Balonului de Aur” a profitat de acest lucru și a simulat o durere ieșită din comun, Unsal fiind eliminat de arbitru.

Dacă Hakan Unsal a mai jucat și pentru alte echipe, Bulent Korkmaz a fost dedicat din primul meci al carierei și până la ultimul unei singure formații. Cel ce este poreclit „Marele Căpitan” de fanii „Cimbom” a strâns nu mai puțin de 590 de meciuri pentru Galatasaray, jucând pentru echipa turcă din 1985 până în 2006. El a fost un jucător mult mai constant în naționala Turciei, strângând un număr impresionant de 102 selecții. Alături de Mircea Lucescu, cei doi au câștigat o Supercupă a Europei și un campionat în Turcia.