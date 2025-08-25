Jucătorii Farului, semnal de alarmă înaintea meciului cu Hermannstadt: „Vom face o mare greșeală dacă ne uităm pe clasament”. Video

După ce a pierdut la Arad cu UTA, Farul , deși a evoluat în superioritate numerică mult timp. Jucătorii de la malul Mării Negre sunt convinși că pot opri această serie la duelul cu FC Hermannstadt.

ADVERTISEMENT

Jucătorii de la Farul, încrezători înaintea meciului cu Hermannstadt

În conferința de presă premergătoare jocului de la Sibiu, ultimul al etapei a 7-a a SuperLigii, programat luni, 25 august, de la ora 19:00, fundașul Cristi Ganea a mărturisit că cele 10 puncte din clasament ar trebui să aducă o oarecare liniște în tabăra Farului.

”Va fi un meci greu la Sibiu, dar mergem să câștigăm. Venim după două înfrângeri care nu ne-au căzut foarte bine. La Arad meritam cel puțin un egal, la cel cu U Cluj la fel. Partea pozitivă este că avem 10 puncte, suntem pe loc de play-off și acest lucru trebuie să ne dea liniște, să nu fim disperați.

ADVERTISEMENT

Am primit gol în fiecare meci și de cele mai multe ori în primele minute, dar nu cred că este o problemă. Golurile au venit pe greșeli individuale care se pot evita, nu se poate spune că am fost dominați în fiecare meci”, a declarat Ganea.

Vînă, îngrijorat după ultimele două eșecuri

Mijlocașul Ionuț Vînă a recunoscut, , că ”marinarii” au avut o evoluție mediocră la partida cu U Cluj de la Ovidiu, însă speră să se revanșeze în duelul de la Sibiu.

ADVERTISEMENT

”Ne așteaptă un meci greu în deplasare. Mereu am avut meciuri dificile cu Hermannstadt. Sunt o echipă foarte bună și cred că meritau mai mult în acest început de campionat. Mergem cu gândul la victorie pentru a ieși din pasa asta mai puțin bună.

ADVERTISEMENT

Ne doream mult mai mult din ultimele două meciuri. Cu UTA am jucat bine și meritam mai mult, în partida cu U Cluj nu ne-am creat foarte multe ocazii de a marca, am jucat foarte prost. Trebuie să ne revenim cu acest joc de la Sibiu.

Acest campionat este extrem, de echilibrat și oricine poate să bată pe oricine. Vom face o mare greșeală dacă ne uităm pe clasament că noi suntem sus și ei sunt în zona retrogradării. Nu are nicio relevanță, e început de campionat”, a spus Vînă.