Jucătorii Farului, în corzi după eșecul cu Rapid: „Am fost dezastruoşi!”

Farul a pierdut al treilea meci consecutiv în SuperLiga. După înfrângerile cu Poli Iași și Petrolul, formația lui Gică Hagi în etapa a 6-a. A fost cel de-al treilea meci consecutiv în care campioana României primește trei goluri. Andrei Artean a fost extrem de nemulțumit de prestația echipei la meciul cu Rapid.

Jucătorii Farului, în corzi după eșecul cu Rapid: „De asta suntem plătiți”

Deși , Farul are prestații extrem de modeste în campionat. „Marinarii” au 6 puncte după 5 partide și ocupă abia locul 10 în ierarhie. Andrei Artean, mijlocașul campioanei, consideră că oboseala acumulată în cupele europene se reflectă în jocul echipei.

”În ultimele 3 meciuri am luat câte 3 goluri. Probabil se simte oboseala din Europa, dar asta nu e o scuză. De asta suntem plătiți. Trebuie să analizăm foarte bine pentru că nu e posibil să încasăm câte 3 goluri în fiecare meci. Rapid a meritat victoria.

În campionatul trecut am făcut faza defensivă foarte bine. Îți pierzi și din încredere când iei goluri. Ne așteptam să ne pună sub presiune, e Giuleștiul. I-am analizat destul de bine, nu ne-au surprins. Au jucători de calitate mare”, a declarat Andrei Artean.

Andrei Artean, laude pentru Andrei Borza: „Avea nevoie de acest debut”

Andrei Borza a fost titular la primul meci în tricoul Rapidului. Ajuns în această vară sub comanda lui Cristiano Bergodi, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK, fostul fundaș stânga al Farului a fost aclamat la scenă deschisă de suporterii giuleșteni.

Andrei Artean a avut doar cuvinte de laudă pentru fostul său coleg. „Borza e un jucător de mare perspectivă. E ciudat, dar mă bucur pentru el, avea nevoie de acest debut”, a spus Andrei Artean.

Ionuț Larie, concluzie dură după Rapid – Farul 3-1: „Am fost dezastruoși”

În actuala stagiune, defensiva Farului nu a arătat deloc bine. „Marinarii” au încasat 18 goluri în 12 meciuri, iar Ionuț Larie, căpitanul campioanei, a avut o reacție dură după derby-ul pierdut în fața Rapidului.

„Multe goluri primite. Anul trecut am fost cea mai bună apărare. Trebuie să analizăm cu staff-ul și să vedem ce se întamplă. Nu am putut mai mult în seara asta. Am fost dezastruoși.

Nu știu ce se întamplă, noi fundașii suntem cei mai vinovați. Nu ne-a surprins Borza, îl știam și îi dorim succes mai departe”, a spus Larie.