Oțelul și Farul , în etapa cu numărul 2 din SuperLiga. „Marinarii” sunt singurii din ierarhie care nu au marcat niciun gol în primele două runde. La polul opus, Oțelul Galați a irosit ocazia de a o egala la puncte pe Sepsi, singura formație cu maximum de puncte după primele două meciuri.

Jucătorii Farului nu-și explică seria negativă din startul sezonului: „Muncim la antrenamente. Nu avem cum să fim mulțumiți”

Farul are parte de un start fals de sezon. După în prima etapă din SuperLiga, trupa lui Gică Hagi nu s-a lipit de gol nici la Galați contra Oțelului. Deși a avut numeroase ocazii de a marca, Farul nu a reușit să deblocheze tabela.

„A fost o îmbunătățire a jocului față de meciul trecut, dar nu avem cum să fim mulțumiți din moment ce au trecut două etape și nu am marcat. Chiar dacă la Galați este un teren foarte greu, ne-am dorit victoria ca la orice meci. Trebuie să muncim în continuare. Urmează două meciuri acasă pe care trebuie să le câștigăm.

E puțină neșansă, pentru că muncim la antrenamente, avem multe exerciții de finalizare și facem totul bine. Se întâmplă să ratezi, e important să ajungem până în acel punct, cu meciurile, cu intratul în ritm, cred că vor veni și golurile.

Se simte (n.r. absența lui Louis Munteanu). De la 7-8 ani jucând cu el aveam foarte multe relații de joc. Ne cunoșteam pe teren, nu trebuia să vorbim înainte. Știam unde se demarcă, unde să pasez, mie îmi lipsește, dar nu trebuie să ne plângem. Avem jucători de foarte mare calitate, jucători care s-au întors acasă la Farul. De meciul viitor vom începe să marcăm, să legăm victorii pentru că suntem o echipă talentată.

Nu mă ascund. Orice jucător care joacă în SuperLiga și este tânăr vrea să facă pasul în străinătate. Îmi doresc să ajung la cel mai înalt nivel. Asta îmi doresc și dacă va veni cât mai repede va fi și mai bine. Mă simt pregătit și simt că pot face pasul. Dar nu-i nimic dacă nu va veni nicio ofertă. Eu sunt concentrat 100% la Farul. Voi da totul pe teren”, a declarat Constantin Grameni.

Andrei Ciobanu nu disperă, deși Farul nu a înscris în primele două etape din SuperLiga: „Așa a fost să fie”

Farul ocupă abia locul 12 în clasament după două etape, cu doar un singur punct și fără gol marcat. Andrei Ciobanu, revenit în această vară sub comanda lui Gică Hagi, este încrezător că „marinarii” vor reveni pe linia de plutire.

„Știu ce facem la antrenament. Nu mă îngrijorează aceste două meciuri în care nu am marcat. Așa a fost să fie, mergem înainte. Mă bucur mult că m-am întors. Mister a fost primul care m-a sunat.

Imediat am acceptat pentru că știu ce face aici, ce principii are. Sper să-mi ajut echipa cât mai mult. Din păcate, în ultimii 2 ani nu am jucat așa mult. Vreau să mă ridic unde am fost, să ating un nivel ridicat”, au fost cuvintele lui Andrei Ciobanu.