Jucătorii FCSB, băgați în ședință de galerie după 0-1 cu Steaua Roșie! Florin Tănase, înțepături pentru colegii din defensivă: „Primim ușor goluri”

Tensiuni la finalul meciului Steaua Roșie - FCSB. Suporterii campioanei României nu au mai rezistat și și-au vărsat nervii pe jucătorii lui Elias Charalambous.
Alex Bodnariu
28.11.2025 | 00:09
Suporterii FCSB nu au mai rezistat. Ce s-a întâmplat după înfrângerea cu Steaua Roșie. Foto: SportPictures
Tensiuni la Belgrad între jucătorii de la FCSB și suporterii care au făcut deplasarea în Serbia. Campioana României a făcut un meci slab, pe care l-a pierdut cu 0-1, iar fanii i-au băgat pe fotbaliști în ședință la finalul celor 90 de minute.

FCSB, răpusă în Serbia de Steaua Roșie

Campioana României, deși a jucat aproape tot meciul în superioritate numerică, s-a văzut învinsă de Steaua Roșie Belgrad cu scorul de 0-1. FCSB nu a arătat mai nimic pe faza ofensivă și jucătorii au comis greșeli după greșeli în apărare.

FCSB nu a reușit să profite de superioritatea numerică. Mai mult, sârbii au pus pericol constant, iar în repriza a doua au dat lovitura. Jocul campioanei României a arătat în multe momente unul lipsit de idei și extrem de previzibil.

Suporterii i-au băgat pe jucătorii de la FCSB în ședință după înfrângerea de la Belgrad

O parte din galeria celor de la FCSB a făcut deplasarea la Belgrad, însă suporterii au rămas cu un gust amar. Jucătorii au mers în fața lor pentru a le oferi explicații, însă au fost primiți cu ostilitate, având în vedere cele întâmplate în meciul cu Steaua Roșie.

Vali Crețu și Florin Tănase au intrat într-un schimb de replici destul de acid cu fanii din peluză, care le-au reproșat jucătorilor meciul mult sub așteptări. Octavian Popescu a încercat să intervină pentru a calma spiritele.

„Am pierdut 3 puncte foarte mari, trebuie să uităm acest joc și să ne concentrăm pe meciurile din campionat. Avem nevoie de cele 3 puncte. E clar că fanii sunt foarte dezamăgiți, au perfectă dreptate. Când ești la Steaua și pierzi atâtea meciuri într-un sezon, e inacceptabil.

Avem susținerea lor în continuare, trebuie să fie și ei conștienți și să ne ajute. Sperăm să nu mai facem greșeli începând de duminică și să marcăm goluri. Am marcat mai mereu, dar am primit foarte ușor goluri. Dacă vom elimina aceste greșeli…”, a declarat Florin Tănase conform Digi Sport.

Mai poate FCSB să se califice în primăvara europeană? Programul campioanei României

Acum FCSB e obligată să facă maximum de puncte în jocurile rămase din Europa League pentru a mai spera la o calificare în primăvara europeană. Campioana României a ajuns la a patra înfrângere consecutivă și, mai mult ca sigur, toată atenția se va muta pe partidele din Superliga României.

Roș-albaștrii au 3 puncte după primele 5 jocuri și vor mai evolua în fața celor de la Feyenoord, Dinamo Zagreb și Fenerbahçe. Programul din ultimele runde e unul infernal și e greu de crezut că FCSB își poate întoarce soarta în favoarea ei.

