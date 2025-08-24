Jucătorii FCSB, băgați în ședință de Peluza Nord! Florin Tănase și-a găsit cu greu cuvintele după 0-2 cu Argeș: ”Titlu? Noi să ne uităm să prindem play-off-ul”

FCSB a înregistrat o nouă înfrângere în partida cu FC Argeș, iar Florin Tănase a avut o reacție extrem de vehementă atunci când a fost întrebat de șansele la titlu ale ”roș-albaștrilor”.

Florin Tănase și-a luat gândul de la titlu după FCSB – FC Argeș 0-2

Imediat după încheierea întâlnirii de pe Arena Națională, din etapa a 7-a a SuperLigii, Florin Tănase a recunoscut, , că în acest moment obiectivul real al campioanei FCSB este să lupte pentru intrarea în play-off.

”Când faci astfel de greșeli, e greu să câștigi. (n.r. – Îngrijorat pentru situația din clasament?) Îngrijorat pentru lupta la titlu? Am fi penibili să emitem pretenții la titlu în acest moment, când Craiova sunt la 14 puncte. Noi să ne uităm să prindem play-off-ul și după vom vedea.

(n.r. – Se schimbă obiectivul din mers) Părerea mea că da, nu avem nicio șansă la titlu, nu putem să emitem pretenții în acest moment. Pe parcurs situația se poate schimba și discursul poate va fi altfel.

”Cu Craiova n-am jucat. Cu Dinamo am pierdut pe greșeli foarte mari, cu Rapid la fel. Rămâne să vedem și cu Craiova cum va fi. Nu avem de ce să vorbim de lupta la titlu. Am încasat goluri în toate meciurile. Sperăm să rectificăm lucrul acesta”, a declarat Tănase, la .

Focus pe returul cu Aberdeen

Fotbalistul campioanei României le-a cerut scuze suporterilor după și speră că aceștia vor fi alături de echipă la returul cu Aberdeen, din play-off-ul de Europa League, care este o partidă extrem de importantă.

”Noi trebuie să ne concentrăm pe meciul de joi (n.r. – cu Aberdeen), să uităm aceste meciuri și să facem tot posibilul să câștigăm. Le cer scuze suporterilor în numele echipei. Nu merită, au fost mereu lângă noi, nu merită aceste rezultate. Trebuie să ne revenim pentru că ei sunt obișnuiți cu victoriile.

(n.r. – V-au chemat și v-au cerut calificarea) Nu va fi un meci ușor cu Aberdeen, dar dacă noi vom fi bine și vom juca cu aceeași determinare cum am jucat la ei cred că avem șanse mari să ne calificăm. Avem avantajul suporterilor care este unul foarte mare”, a spus Florin Tănase.