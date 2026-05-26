Jucătorii FCSB, îngrijorați de barajul cu Dinamo! Dezvăluiri din vestiar: “Există o teamă! Echipa n-a arătat ok cu Botoșani”

Dinamo și FCSB se vor duela pentru ultimul loc în sezonul următor din Conference League. Tensiunea este maximă, iar FANATIK a aflat că jucătorii campioanei en-titre au anumite temeri înaintea barajului cu marea rivală.

De ce se tem jucătorii de la FCSB de barajul cu Dinamo

În cadrul celei mai noi ediții a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a dezvăluit faptul că în vestiarul FCSB sunt anumite îngrijorări privind barajul cu Dinamo și a explicat de unde vine această stare de nesiguranță.

”Cei de la FCSB, băieții din vestiar, au o teamă de acest baraj cu Dinamo. Sunt câteva argumente față de această teamă. Dinamo a jucat în play-off, sunt în formă pentru că au jucat la un nivel crescut, au o zi în plus de pregătire. Ei au avut două luni în play-out, dar au fost ca în vacanță.

Mulți jucători titulari ai lui Dinamo nu au fost la Cluj în weekend și în plus se mai joacă și pe Arcul de Triumf, unde Dinamo e obișnuită și are niște repere. Ultimul argument e că echipa (n.r. – FCSB) nu a arătat deloc ok la meciul cu Botoșani”, a spus Cristi Coste.

Invitat în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a intervenit. ”Eu am prins vremuri în care ne antrenam un an de zile ca să jucăm trei meciuri cu Steaua, două tur-retur și finala Cupei. (n.r. – Era alt fotbal atunci) Până în ’95-’97, cam tot așa era”, a declarat fostul internațional.

Ce absențe vor avea Dinamo și FCSB la întâlnirea din baraj

Derby-ul Dinamo – FCSB, care va decide ultima echipă calificată în Conference League, se va disputa vineri, 29 mai, de la ora 20:30, pe stadionul Arcul de Triumf.

Ambele combatante ajung la această partidă cu probleme de lot. Președintele Andrei Nicolescu a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că , dar veștile sunt bune în ceea ce îi privește pe George Pușcaș și Andrei Mărginean. De partea cealaltă, Mihai Stoica a precizat că Daniel Bîrligea și Daniel Graovac sunt indisponibili, dar sunt șanse mari să lipsească și David Miculescu din cauza unei pubalgii care nu-i dă pace.