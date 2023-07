Jucătorii FCSB jubilează după victoria cu FC U Craiova: ”Nu le-am dat nicio șansă”

Vicecampioana României a început în forță noul sezon de SuperLiga! La Târgu Jiu, elevii lui Elias Charalambous , la capătul unei partide pe care au controlat-o în totalitate.

Reacțiile jucătorilor de la FCSB după succesul din meciul cu FC U Craiova

La finalul întâlnirii FC U Craiova – FCSB 1-3, din prima etapă a SuperLigii, jucătorii vicecampioanei României s-au arătat încântați de jocul pe care l-au arătat și sunt încrezători că acesta poate fi anul lor.

”Le-am făcut pe toate, am și ratat o ocazie imensă. Per total a fost un meci bun pe o căldură infernală, dar important e că a ieșit bine. Am marcat trei goluri și cred că de trei ani nu am mai început cu o victorie. Nu le-am dat nicio șansă, am simțit că suntem puternici. Acestă victorie ne dă o încredere mare, mai ales că urmează un derby.

Asta am antrenat în cantonament, cu Băluță atacant, știam că Andrea (n.r. – Compagno) nu o să poată să joace. Băluță a făcut un joc foarte bun, toată echipa a jucat bine. Trebuie să mai creștem pentru că au fost și greșeli.

Până la meciul din Conference mai avem o etapă, un derby. Nu contează unde jucăm, era bine să jucăm pe Arena Națională, dar asta e situația, trebuie să ne adaptăm. Sunt mulțumit de ce am jucat astăzi, știam că o să fac un meci bun pentru că m-am pregătit bine. Sunt puternic mental”, a declarat .

Ce spun jucătorii de derby-ul cu Dinamo

Atacantul David Miculescu, autorul primului gol al meciului de la Târgu Jiu, este încrezător că poate face un sezon excelent. ”Sunt bucuros că am marcat, mi-am ajutat echipa. Am început bine sezonul ăsta, întotdeauna e mai greu în primul meci al sezonului.

Pot să joc pe orice post din față, unde este nevoie de mine acolo voi intra. Am jucat chiar foarte bine, am ținut de minge, am pasat. Sezonul ăsta vrem să-l începem bine și să-l ducem pe această linie.

Știu că sunt așteptări de la mine, dar nu vreau să mă gândesc la asta și să am presiune. Ar fi ceva unic să jucăm în Ghencea derby-ul cu Dinamo. Nu trebuie să-i luăm de sus pentru că sunt o echipă nou promovată, au și ei forța lor”, a spus Miculescu.

”Mă bucur că a fost un debut cu dreptul, nu cotează numele adversarului. Sunt mândru de ce am arătat la acest meci. Și acum cinci ani am jucat la Craiova 9 fals. Noi nu venim cu prea multe centrări, ne place să creăm și asta mă ajută. Pot să joc pe orice poziție de la mijloc în sus.

Am văzut tot timpul aceste comentarii că dacă nu joci bine ești scos, dar nu am teamă pentru că am o oarecare experiență. Mi-a fost ușor să mă integrez pentru că îi cunosc pe majoritatea dintre băieți, știam că le place să joace cu mingea.

Ne concentrăm pe jocul nostru, dar Dinamo are o echipă închegată care a promovat și care are suporterii în spate”, a afirmat și Alexandru Băluță, aflat la debutul într-un meci oficial la FCSB.