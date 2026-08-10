Jucătorii FCSB-ului, asaltați de fani la Sf. Gheorghe! Surpriză: cine a fost atracția principală

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FCSB joacă luni seară la Sf. Gheorghe cu Sepsi în cadrul etapei cu numărul 4 din SuperLiga. Jucătorii echipei roș-albastre au ajuns luni după-amiază în acest oraș și au fost „asaltați” de fani chiar în fața hotelului la care au fost cazați. În mod special, firesc de altfel, copiii s-au arătat cei mai entuziasmați de întâlnirea cu favoriții lor.

Jucătorii FCSB-ului, asaltați de fani la Sf. Gheorghe înaintea meciului cu Sepsi

Aymen Boutoutaou a ajuns în această vară la fosta campioană a României și deja a reușit într-o anumită măsură să îi impresioneze pe suporteri cu prestațiile sale, în primul rând prin driblingurile spectaculoase. Astfel, el a reprezentat una dintre atracțiile principale cu această ocazie. De asemenea, și portarul Ștefan Târnovanu, deși intrat recent în dizgrația patronului Gigi Becali, a fost intens solicitat pentru poze și autografe. Imaginile cu jucătorii FCSB-ului printre fani la Sf. Gheorghe pot fi văzute pe pagina oficială de Facebook a clubului, la secțiunea Story.

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Este așteptată o atmosferă de zile mari la meciul Sepsi – FCSB

, iar ulterior această formulă a fost confirmată în mod oficial de către club. Peluza Nord a decis să revină alături de echipă după protestul pus în scenă recent, În plus, Laszlo Dioszegi, finanțatorul celor de la Sepsi, a anunțat sold-out la această partidă.

„O să fie stadionul plin. Am văzut că biletele s-au vândut ca pâinea caldă. Sperăm să fie 8.000 de suporteri și ne bazăm pe suportul fanilor. Și pe jucători, că vor evolua pentru Cosmin Matei, căpitanul nostru. Orice meci este important, dar primul fără căpitanul nostru este mult mai important. Am încredere în jucători, că își vor da toată silința, ca și în meciurile precedente. Sperăm să obținem un rezultat pozitiv. FCSB este rănită, dar acest lucru poate deveni un dezavantaj pentru noi.

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Vor să arate că jocul lor nu este cel din cupele europene. Poate era mai bine pentru noi ca FCSB să nu fie rănită, pentru că venea sigură pe ea. Vor să câștige ca să nu-și pună suporterii în cap. Sperăm să facă un meci rău și să câștigăm noi. Sunt sigur că FCSB va avea mulți suporteri de la Brașov, dar noi jucăm acasă. Sepsi a arătat bine și merită să fie susținută de fani”,