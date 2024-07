Jucătorii FCSB-ului, dezamăgiți după remiza cu U Cluj 1-1: „Avem multe de învățat!”

Fotbaliștii campioanei României sunt de părere că în următoarea perioadă vor ajunge să joace la potențialul lor și sunt siguri că în următoarea etapă din campionat vor arăta mult mai bine.

Jucătorii FCSB-ului, dezamăgiți după remiza cu U Cluj

Jucătorii FCSB-ului au fost dezamăgiți după remiza cu Universitatea Cluj, scor 1-1, partidă în care cu un șut superb de la distanță, în timp ce „șepcile roșii” au egalat din penalty prin Dan Nistor.

„U Cluj n-a avut foarte multe ocazii, n-a avut inițiativa, n-a ajuns de prea multe ori în jumătatea noastră. Trebuie să învățăm din egalul ăsta.

Tot timpul următorul meci e cel mai important, o să fim concentrați la fiecare meci. Am contract șase luni, până în decembrie, vedem, n-am negociat cu nimeni nimic. Nu vreau să comentez, asta e durata contractului”, a spus Risto Radunovic.

„Am făcut un meci bun, puteam să câștigăm. A fost un declic, sper să nu mai avem momente din astea pe viitor, dar asta este. Trebuie să fim mai concentrați în fața porții și să dăm totul.

Nu comentez regula U21, este patronul și poate să vorbească ce vrea. De mâine o să ne concentrăm pe meciul cu Virtus, după avem un meci greu cu Slobozia și după cu Maccabi”, a spus și Alexandru Musi.

„Primul obiectiv e să ne calificăm în grupele cupelor europene!”

Căpitanul cu Universitatea Cluj, fiind dezamăgit pentru că el și colegii săi nu au reușit să câștige meciul, vorbind și despre următoarele meciuri ale FCSB-ului:

„Primul obiectiv e să ne calificăm în grupele cupelor europene. Mai e și meciul cu Slobozia, mai e și meciul cu Virtus, sperăm să fie mai bine la următoarele meciuri.

Pregătim meciurile mai bine și ne dorim să fim mai bine. Ce vacanță să am? Că nu am avut nicio zi de vacanță. Am fost la EURO, dar încă nu am ritm, mai trebuie să treacă puțin timp”.

„Nu mă gândesc la oferte, mă gândesc la meciul cu Virtus, o luăm pas cu pas, luăm meciul următor cu Virtus, după care jucăm meciul cu Slobozia și după ne gândim la meciul cu Maccabi”, a spus căpitanul Darius Olaru.

După meciul cu Universitatea Cluj, FCSB urmează să joace partida retur cu Virtus, din primul tur preliminar al Champions League, însă are un avans considerabil după victoria din tur, scor 7-1.