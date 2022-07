Jucătorii FCSB-ului, în extaz după meciul nebun cu Saburtalo, 4-2: „A fost greu, dar calificarea e meritată! Suntem foarte optimiști”

Fotbaliștii „roș-albaștrilor” sunt mult mai încrezători în forțele proprii și sunt de părere că venirea lui Nicolae Dică la echipă, FANATIK, a fost de bun augur.

Jucătorii FCSB-ului, în extaz după meciul nebun cu Saburtalo

Jucătorii FCSB-ului sunt în extaz , partidă în care au reușit să înscrie două goluri în ultimul sfert de oră, când toată lumea credea că totul e năruit, mai ales că georgienii egalaseră, deși au fost conduși cu două goluri.

ADVERTISEMENT

„A fost un meci greu, dar a fost o calificare meritată! E un meci, important e că ne-am calificat, am dominat meciul și s-au văzut niște trasee de joc.

Am pierdut puțin controlul, dar nu știu… noi am intrat cu gândul de a câștiga meciul, nimic altceva. Mi-a fost greu în fața porții, dar sunt bucuros că am reușit să marchez și să ne calificăm.

ADVERTISEMENT

Sper ca de etapa viitoare să obținem victorii pe linie. Le mulțumim suporterilor, au fost alături de noi. A venit antrenorul cu un alt aer, am mai lucrat cu el, ne ajută mult.

Banderola de căpitan e o responsabilitate și sper să trag echipa după mine. Plecarea lui Tănase a lăsat un gol, sunt foarte bucuros pentru el.

ADVERTISEMENT

Am avut crampe, dacă nu am avut atâtea minute în picioare e normal. Sunt bucuros că am primit mai multe minute.

Va fi greu, dar dacă acumulăm ritmul necesar va fi din ce în ce mai bine pentru noi. Sunt foarte optimist!”, a spus Florinel Coman, noul căpitan al FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

„E o victorie muncită de toată echipa!”

„E o victorie muncită de toată echipa, mă bucur că am făcut un meci bun și am reușit alături de suporteri să ne calificăm. A fost spectaculos, dar noi ne-am făcut singuri viața grea.

ADVERTISEMENT

Mergem mai departe, avem un program încărcat și avem un meci greu cu Craiova. Știam unde voi bate penalty-ul, am luat mingea și m-am decis să dau, n-am avut emoții.

Saburtalo are trasee bune de joc și ne-au surprins cum au jucat, dar noi am dominat de la început până la final. Am făcut un meci bun și așa trebuie să jucăm și în următoarele meciuri.

Se schimbă multe în fotbal, îi urez multă baftă lui Toni Petrea și îi mulțumesc pentru ce a făcut pentru noi. Acum, am început bine cu noul antrenor.

A fost spectacol în teren, le mulțumesc suporterilor și mă bucur că putem să dăm înapoi pentru ei, cum a fost în seara asta.

Cunosc un jucător din lotul viitorilor adversari, e coleg cu mine la naționala Muntenegrului, știu multe despre ei, vrem să ne calificăm”, , autorul golului victoriei „roș-albaștrilor”.

„Sperăm să ajungem cât mai departe!” / „Îmi pare rău, dar nu regret!”

„Meritam această victorie. M-au lovit de multe ori și mă doare de la faza penalty-ului. Era rușinos să nu ne calificăm, ne bucurăm că am reușit și mergem mai departe încrezători, merităm calificarea.

L-a împins pe Tavi, am zis să fim o mare familie și m-a luat puțin valul. E prima dată când fac așa ceva… îmi pare rău, dar nu regret. Poate a fost vorba și de lipsă de experiență”, , care a fost eliminat în finalul meciului.

„Suntem în Europa și speărăm să ajungem cât mai departe. Vom fi pe drumul cel bun când vom ajunge mai departe în Europa. Vom pregăti meciul ca pe oricare altul, vom încerca să câștigăm din prima manșă pentru a ne asigura calificarea.

Sper să fim cum am fost astăzi, mai puțin acele nesincronizări din defensivă.

FC U Craiova a făcut un meci bun cu CFR, vom avea un meci greu, dar sperăm să ne descurcăm. Acum ne bucurăm, mâine o luăm de la capăt”, a declarat și Ștefan Târnovanu.