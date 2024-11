. Roș-albaștrii și-au continuat forma bună arătată în cupele europene, .

Jucătorii FCSB-ului, în extaz după victoria cu liderul U Cluj! Bîrligea: „Singurul adversar la titlu suntem noi”

Daniel Bîrligea s-a arătat extrem de fericit la finalul întâlnirii cu U Cluj. „Omul de gol” de la FCSB consideră că „i-a rămas în sânge” derby-ul cu U Cluj din perioada în care evolua la CFR Cluj. Totodată, atacantul roș-albaștrilor susține că totul este perfect în această perioadă și că jucătorii Campioanei sunt singurii care își pot încurca drumul spre un nou titlu.

„Este totul perfect, ne-am dorit această victorie. Am luptat pentru aceste puncte, pentru că erau foarte importante. (n.r știi câte goluri ai cu U Cluj?) Știu. Foarte multe. Când eram la CFR erau importante aceste meciuri, iar acest lucru mi-a rămas în sânge.

(n.r – după un tur de campionat, cine ți se pare cea mai grea rivală la tilu?) Cu noi! Dacă noi suntem concentrați, ne batem doar cu noi la titlul de campion”, a spus Daniel Bîrligea la .

„Am așteptat acest moment de când m-am apucat de fotbal”

David Miculescu a fost convocat în premieră de selecționerul Atacantul FCSB-ului consideră că ultima săptămână a fost una perfectă pentru el, iar selecția pe lista „tricolorilor” a fost țelul său de când s-a apucat de fotbal.

„A fost o săptămână perfectă pentru mine, pentru că am reușit să câștigăm în Europa League după un joc bun, am venit aici după doar două zile și am reușit să câștigăm, iar acum gândul îmi e la echipa națională.

Dacă cei de acolo m-au chemat, înseamnă că merit. Acum merg acolo, mâine plecăm. Acolo vom avea două meciuri foarte grele, primul cu Kosovo, iar apoi cu Cipru. O să fiu acolo pentru prima dată și sper să câștigăm ambele meciuri. Am emoții, am așteptat de când m-am apucat de fotbal acest moment”, a declarat David Miculescu, conform sursei amintite mai sus.

Valentin Crețu: „Orice jucător își dorește să joace din trei în trei zile”

Valentin Crețu este unul dintre veteranii din lotul FCSB-ului. În ciuda vârstei, fundașul dreapta a demonstrat pe parcursul ultimelor sezoane că este „ca vinul” și devine din ce în ce mai bun pe stagiune ce trece. Fotbalistul a mărturisit că adoră să joace din trei în trei zile. Totodată, Crețu a trimis „săgeți” către arbitrajul de pe „Cluj Arena”.

„Asta îmi place, aștept să joc din trei în trei zile. Cred că orice jucător își dorește să joace din trei în trei zile, pentru că ăsta e ritmul de joc și acolo se face diferența. Ne bucurăm că am făcut un joc bun și în Europa, dar și acum, iar acum avem câteva zile să ne refacem.

Ne pare rău că l-am pierdut și pe Șut. Îmi pare rău că am făcut și eu patru galbene, mi-a dat cartonaș la primul fault la mijlocul terenului. Nu prea vorbesc de arbitraje, dar trebuie lăsat jocul mai agresiv, eu așa văd fotbalul”, a completat Valentin Crețu.